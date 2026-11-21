O Flamengo conquistou o Campeonato Brasileiro pela segunda temporada consecutiva. Neste sábado (21), a equipe carioca empatou em 1 a 1 com o Palmeiras, no Nubank Parque, pela 36ª rodada, e garantiu matematicamente o décimo Brasileirão na história do clube. O Rubro-Negro chegou aos 80 pontos, abrindo seis de vantagem sobre o adversário paulista, que soma 74. Com duas rodadas restantes, o rival não tem mais chances de alcançar o líder.
O confronto começou com iniciativa ofensiva do Flamengo. Nos primeiros minutos, Samuel Lino participou de jogadas que renderam escanteios. Apesar da pressão, o Palmeiras abriu o placar. Aos 11 minutos, Arthur cruzou, Danilo desviou e Giay levantou para Jhon Arias, que cabeceou para o fundo da rede.
Em desvantagem, o Flamengo buscou a reação. Samuel Lino teve uma oportunidade aos 15 minutos, mas finalizou para fora. Arrascaeta e Pedro também tentaram. O Palmeiras respondeu com Flaco López, que chutou de longe aos 31, obrigando Rossi a espalmar. Na cobrança, Gustavo Gómez acertou a trave esquerda.
Ritmo intenso no primeiro tempo
O ritmo seguiu intenso na reta final do primeiro tempo. Flaco López finalizou novamente, e Rossi defendeu. Lucas Paquetá quase empatou ao acertar o travessão. Arrascaeta, em boa jogada, cruzou para Samuel Lino, que cabeceou e exigiu grande defesa de Carlos Miguel. O goleiro palmeirense ainda impediu o empate em finalização de Arrascaeta.
Na volta do intervalo, o Flamengo manteve a postura ofensiva. Aos 11 minutos, Samuel Lino tabelou com Pedro e finalizou para nova intervenção de Carlos Miguel. No rebote, Carrascal tentou aproveitar, mas acertou a parte externa da rede. O Palmeiras também teve suas oportunidades, com Sosa e Arias, sem ampliar a vantagem.
Gol de Samuel Lino garante o título
A insistência rubro-negra foi recompensada aos 30 minutos. Arrascaeta encontrou Bruno Henrique, que acionou Samuel Lino. O atacante invadiu a área e bateu rasteiro, no canto direito de Carlos Miguel, para deixar tudo igual. O gol confirmou o controle do Flamengo sobre o resultado e aproximou a equipe da conquista.
Aos 34 minutos, Samuel Lino quase marcou novamente. Em jogada individual, ele passou por Gustavo Gómez e Luis Pacheco antes de finalizar, mas Carlos Miguel fez outra grande defesa. O Palmeiras ainda tentou evitar o empate nos minutos finais.
Aos 45, Arias cobrou escanteio e Bruno Fuchs cabeceou, obrigando Rossi a trabalhar. O placar, porém, não mudou. Com o apito final, o Flamengo comemorou mais um título brasileiro, repetindo a conquista de 2025.
Próximos compromissos das equipes
Na penúltima rodada, o Palmeiras visita a Chapecoense na terça-feira (24), às 18h (de Brasília), na Arena Condá. Já o Flamengo enfrenta o Coritiba no domingo (29), às 16h, no Couto Pereira.