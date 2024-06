Ferroviário x São José: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (19/06) pela Série C

Ferroviário CE x São José RS disputam hoje, terça-feira (18/06), a 9° rodada do Campeonato Brasileiro Série C. O jogo iniciará às 19h (horário de Brasília), no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Ferroviário x São José ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo DAZN e pelo Nosso Futebol+, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Ferroviário é o 15° colocado da Série C com 2 vitórias, 1 empate, 5 derrotas, 7 gols marcados e 18 gols sofridos.

Já São José está na lanterna e acumula 1 vitória, 1 empate, 4 derrotas, 5 gols marcados e 9 gols sofridos.

Ferroviário-CE x São José-RS: prováveis escalações

Ferroviário CE: Douglas Dias, Igor Dutra, Alison, Willian Rocha, Mattheus Silva, Ralph, Wilker, Romarinho, Marcelinho, Vinícius Alves e Ciel. Técnico: Paulinho Kobayashi

São José RS: Fábio Rampi, Fredson, Jadson, Marcílio, Nonato, Rafael Carrilho, Gabriel Lima, Marcos Calazans, Renê, Matheuzinho e Gabriel Silva. Técnico: Pingo

FICHA TÉCNICA

Ferroviário x São José

Campeonato Brasileiro Série C

Local: Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE)

Data/Horário: 19 de junho de 2024, 19h