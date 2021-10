Ex-Remo, técnico Léo Goiano avalia elenco do Caeté e espera a chegada de algumas peças

Os ajustes para o início da Segundinha seguem ocorrendo. O técnico Léo Goiano, do Caeté, busca o entrosamento para a equipe de Bragança (PA), que busca o acesso à elite do Parazão, O comandante da equipe bragantina analisou o elenco e busca reforços para encorpar o grupo.

Léo Goiano já conhecia a cidade de Bragança e sabe muito bem da paixão do torcedor pelo futebol. O treinador afirmou que o convite foi feito e apresentado um projeto ambicioso.

“O convite foi feito por pessoas sérias, já conhecia acidade quando fiz a decisão da Segundinha contra o Bragantino, pelo Parauapebas. Sei da paixão do torcedor, isso me atraiu e eu queria estar em atividade, além do projeto ambicioso com a intenção de subir à elite e foi atrativo para que eu pudesse aceitar”, comentou.

Com passagens por Remo, Independente de Tucuruí e Parauapebas, Léo Goiano já iniciou os treinamentos com o grupo afirmou que é necessário a chegada de novos atletas para dar consistência ao elenco.

“Já treinamos, analisei as peças e nesse período fiz algumas avaliações. Existe a necessidade de reforçar a equipe, estamos trabalhando no mercado para que possamos contratar jogadores de qualidade e dentro da realidade financeira do clube e que possamos montar uma equipe forte e disputar bem a competição”, disse.

No mercado

A diretoria do Caetá busca algumas peças já indicadas e outras que iniciaram a negociação antes mesmo da chegada de Léo Goiano. O treinador corre contra o tempo, já que a competição inicia no próximo dia 16.

“Ainda estamos em fase de montagem, estamos em fase de negociações, alguns jogadores já iniciaram essa conversa antes mesmo da minha chegada e esperamos que eles cheguem o mais rápido possível para construir uma dinâmica de trabalho, concluiu.

O Caeté está no grupo F da Segundinha, ao lado Capitão Poço, Santa Rosa, Izabelense. A estreia do clube será no dia 16 deste mês (sábado), às 15h30, contra o Capitão Poço, em Bragança.