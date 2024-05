Confira 10 produções sobre futebol disponíveis em serviços de streaming

O futebol é o esporte mais popular do mundo, então, é de se imaginar que os serviços de streaming como Netflix, Max, Prime Vídeo, entre outros, invistam em produções sobre a modalidade e os atletas.

A mais recente é a série “Romário - O Cara”, da Prime Vídeo, que aborda a vida e a carreira do ex-jogador Romário, principalmente a partir de 1992, quando o então astro entrou em conflito com a seleção brasileira por não aceitar ficar no banco de reservas.

Confira outras 10 séries sobre futebol nos streamings:

1. Capitães da América (disponível na Max)

Este documentário conta a história de oito renomados jogadores de futebol de diferentes partes da América. O que eles têm em comum: todos transcenderam seus tempos como jogador e se tornaram lendas em seus times e seus países.

(Divulgação / Max) (Divulgação / Max)

2. Diego Maradona (disponível na Max)

É um documentário que destaca o astro como um dos mais famosos jogadores de futebol do mundo. Inclui mais de 500 horas de imagens inéditas dos arquivos pessoais da estrela e depoimentos exclusivos, bem como notícias e entrevistas com historiadores e jornalistas.

3. Pelé (disponível na Netflix)

Lançado em 2021, o documentário “Pelé” conta a história do eterno craque brasileiro, acompanhando sua trajetória desde o início da carreira até o momento da conquista da Copa do Mundo de 1970.

4. Brasil 2002 – Os Bastidores do Penta (disponível na Netflix)

Em 2022, completaram-se 20 anos do Penta. No mesmo ano, a Netflix lançou a produção “Brasil 2002 – Os Bastidores do Penta”, um documentário sobre o último título da seleção brasileira em Copas do Mundo.

5. Raízes da Champions (disponível na Max)

“Raízes da Champions” é uma série documental lançada pela HBO Max em 2022. Com seis episódios, a produção conta a história de jogadores que marcaram a temporada de 2022/2023 da UEFA Champions League.

(Divulgação / Max) (Divulgação / Max)





6. Ronaldo, o Fenômeno (disponível na Globoplay)

O documentário “Ronaldo, o Fenômeno” é uma produção de duas horas, que foca na ascensão de Ronaldo Nazário no futebol europeu, entre 1994 e 2002.

7. Para Sempre Chape (disponível na Globoplay)

“Para Sempre Chape” é um documentário que conta a história do clube Chapecoense depois do acidente aéreo de 2016. Na época, o avião que levava os jogadores para a disputa da Copa Sulamericana, primeira final de campeonato internacional do time, caiu. O acidente teve 71 vítimas, entre jogadores, dirigentes do clube e jornalistas.

8. Miller & Fried – As origens do país do futebol (disponível na Prime Vídeo)

O documentário, que estreou em 2016, conta a história de Charles Miller e Arthur Friedenreich, pioneiros do futebol e responsáveis por apresentá-lo aos brasileiro, e as origens do esporte e a sua chegada no Brasil.

9. Esquemas da FIFA (disponível na Netflix)

A produção aborda acusações e controvérsias sobre a FIFA, entidade responsável por dirigir associações de futebol ao redor do mundo.

10. Isto é Futebol (disponível na Prime Vídeo)

Um emocionante documentário de seis partes que mostra o impacto extraordinário do futebol no mundo. Das ruas de Délhi aos campos da Ruanda pós-guerra, até os lances da Liga dos Campeões, esta série conta uma história única do esporte e de seu poder de unir países, inspirar gerações e cativar bilhões ao redor do globo.