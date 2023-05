Comemoração de título do Napoli deixa um torcedor morto e três feridos; entenda

Uma vitória histórica do time de futebol da cidade resultou em tragédia durante as comemorações em Nápoles, na Itália. Na madrugada desta sexta-feira (5), um torcedor de 26 anos foi morto a tiros enquanto celebrava na rua com outras pessoas. Segundo informações da mídia italiana, outras três pessoas ficaram feridas e foram levadas ao hospital.

Ainda não se sabe exatamente o que aconteceu, mas uma hipótese levantada pelo jornal "Napoli Today" é que tenha sido uma tentativa de roubo que deu errado. As autoridades continuam investigando o caso.



As celebrações começaram depois que o time do Napoli conquistou sua primeira vitória no campeonato italiano em 33 anos, após um empate em 1 x 1 com a Udinese. A equipe agora tem uma vantagem inalcançável de 16 pontos sobre a Lazio, segunda colocada, com apenas cinco partidas restantes na temporada.

A morte do torcedor trouxe um clima de tristeza para a cidade, que deveria estar celebrando uma grande conquista. O Napoli ainda não se pronunciou sobre o ocorrido.