Canaã x Cametá: assistir ao vivo pela segunda rodada do Campeonato Paraense

A 2ª rodada do Parazão terá o confronto entre Canaã x Cametá, que duelam nesta terça-feira (24), às 16h, no Estádio Rosenão, em Parauapebas (PA). As duas equipes buscam a primeira vitória na competição. O Canaã foi goleado pelo Remo por 5 a 0 na estreia, já o Cametá empatou em 2 a 2 com o Castanhal.

