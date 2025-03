Brighton x Nottingham: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (29) pela Copa da Inglaterra

Brighton x Nottingham Forest disputam hoje, sábado (29/03), as quartas de final da Copa da Inglaterra. O jogo tem início às 14h15 (horário de Brasília), no Estádio Falmer, em Brighton and Hove, Reino Unido. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Brighton x Nottingham Forest ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 14h15 (horário de Brasília).

VEJA MAIS

Como as equipes chegam para o jogo?

Nas rodadas passadas, o Brighton venceu Norwich por 4 a 0, superou o Chelsea por 2 a 1 e venceu o Newcastle por esse mesmo placar.

Já o Nottingham Forest passou por uma vitória de 2 a 0 sobre Luton e outras duas nos pênaltis sobre Exeter City e Ipswich Town.

Brighton x Nottingham Forest: prováveis escalações

Brighton: Verbruggen; Veltman, Dunk, Van Hecke, Estupinan; Baleba, Hinshelwood; Minteh, Pedro, Mitoma; Welbeck.

Nottingham Forest: Sels; Aina, Milenkovic, Murillo, Williams; Anderson, Dominguez; Elanga, Gibbs-White, Hudson-Odoi; Awoniyi.

FICHA TÉCNICA

Brighton x Nottingham Forest

Copa da Inglaterra

Local: Estádio Falmer, em Brighton and Hove, Reino Unido

Data/Horário: 29 de março de 2025, 14h15