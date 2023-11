Brasileirão: Cruzeiro empata com o Vasco no Mineirão em confronto direto e mantém a briga contra Z4

Cruzeiro e Vasco, que buscam evitar o rebaixamento, fizeram uma partida com alternância no placar na noite dessa quarta-feira (22) no Mineirão, que estava vazio devido a uma punição ao time da casa. O visitante saiu na frente, mas o Cruzeiro virou ainda na primeira etapa. No segundo tempo, o Vasco alcançou o empate em 2 a 2, um resultado desfavorável para as equipes que estão na parte inferior da tabela.

Os gols do confronto foram assinalados por Arthur Gomes e Bruno Rodrigues para o Cruzeiro, e Puma Rodriguez e Gabriel Pec para o Vasco.

Com o resultado, o Cruzeiro permanece na 16ª posição da tabela de classificação, sendo o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Já o Vasco, com a mesma pontuação do Cruzeiro (41 pontos), mas com uma vitória a mais, ocupa a 15ª posição.

Times fora do Z4

Vasco e Cruzeiro ficam com 41 pontos, mas o Cruzmaltino tem vantagem no número de vitórias e, por isso, fica com a 15ª posição, uma à frente da Raposa. Os times têm três pontos a mais que o Bahia, que abre o Z4.

No próximo sábado (25), às 19h30, o Vasco encara o Athletico-PR na Ligga Arena, em Curitiba. Já o Cruzeiro enfrenta o Goiás na segunda-feira (27), às 20h, na Serrinha, em Goiânia, outro confronto direto contra o rebaixamento.