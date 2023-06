Bragantino é condenado no STJD por cantos homofóbicos no Campeonato Paraense; clube vai recorrer

O Bragantino foi julgado e punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por homofobia, em jogo realizado pelo Campeonato Paraense de futebol. O Tubarão foi denunciado, após cânticos homofóbicos serem proferidos por torcedores na quinta rodada do Parazão, no CT do Castanhal, ocorrida no dia 5 de março.

O clube paraense foi punido no valor de R$5 mil, que se enquadra no artigo 243 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), uma das punições seria a perda de três pontos no Campeonato Paraense, porém, a sentença ficou apenas na multa.

O árbitro Joelson Nazareno interrompeu o jogo aos 28 minutos do da primeira etapa, após ter ouvido cantos homofóbicos [“Goleiro viado, goleiro viado”], contra o goleiro do Leonardo, do São Francisco, antes da cobrança de um tiro de meta. O episódio foi relatado na súmula do jogo.

A equipe de O Liberal entrou em contato com o presidente do Bragantino, Cláudio Wagner, que afirmou que o clube irá recorrer e alega que a postura do árbitro Joelson Nazareno, não foi correta, já que era necessário avisar os capitães das equipes, além do quarto árbitro e delegado da partida.

“Vamos recorrer sobre o valor da multa, fizemos a defesa, apresentando testemunha. Outros clubes do país foram multados com um valor menor. Nesta partida não tivemos relato de homofobia. O árbitro se dirigiu à torcida do Bragantino, conversou com jogadores, mas não informou os capitães dos times, nem o quarto árbitro e também o delegado do jogo. Só fomos comunicados do ocorrido depois. O Bragantino poderia ser rebaixado por isso”, disse, Cláudio Wagner.