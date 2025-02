Botafogo x Madureira: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (09) pelo Campeonato Carioca

Botafogo x Madureira disputam hoje, domingo (09/02), a 9° rodada do Campeonato Carioca. O jogo será realizado às 16h (horário de Brasília), no Estádio Kleber José de Andrade, em Cariacica (ES). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Botafogo x Madureira ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Band, pelo Premiere e pelo Canal GOAT, no Youtube, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Botafogo acumula no Campeonato Carioca um total de 4 vitórias, 3 derrotas, 10 gols marcados e 7 gols sofridos.

Já o Madureira acumula na competição 2 vitórias, 3 empates, 3 derrotas, 5 gols marcados e 6 gols sofridos.

VEJA MAIS

Botafogo x Madureira: prováveis escalações

Madureira: Mota; Marcão, Rodrigo Lindoso e Jean; Cauã Coutinho, Minho, Wagninho, Marcelo, Wallace e Evandro; Renato Henrique. Técnico: Daniel Deri.

Botafogo: John; Vitinho, David Ricardo, Alexander Barboza e Cuiabano; Gregore, Marlon Freitas e Savarino; Rafael Lobato, Igor Jesus e Matheus Martins. Técnico: Carlos Leiria.

FICHA TÉCNICA

Botafogo x Madureira

Campeonato Carioca

Local: Estádio Kleber José de Andrade, em Cariacica (ES)

Data/Horário: 09 de fevereiro de 2025, 16h