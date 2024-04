Botafogo x Junior: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (03/04) pela Libertadores

Botafogo x Junior Barranquilla disputam nesta quarta-feira (03/04) a 1° rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América. O jogo começará às 19h (horário de Brasília), no Estádio Olímpico Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ). Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Botafogo x Junior ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela ESPN e pelo Star+, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Na última Copa Sul-Americana, Botafogo foi vice-líder do Grupo A e somou apenas 2 vitórias e 4 empates. Em seguida, o time venceu Guaraní e foi eliminado por Defensa y Justicia.

Já Junior não participa da Sul-Americana ou da Libertadores desde 2022. No último Campeonato Peruano, o time liderou o Grupo A no quadrangular da Clausura com 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota.

Botafogo x Junior: prováveis escalações

Botafogo: Gatito; Mateo Ponte (Rafael), Lucas Halter, Barboza, Hugo; Gregore, Marlon Freitas (Tchê Tchê), Eduardo; Júnior Santos, Savarino, Tiquinho Soares. Técnico (interino): Fábio Matias.

Junior: Mele; Walmer Pacheco, Peña, Ceballos, Fuentes; Moreno, Cantillo; Enamorado, Chará, Deiber Caicedo; Bacca. Técnico: Arturo Reyes.

FICHA TÉCNICA

Botafogo x Junior Barranquilla

Copa Libertadores da América

Local: Estádio Olímpico Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Data/Horário: 03 de abril de 2024, 19h