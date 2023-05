Barracas Central x Instituto: veja o horário e as escalações do jogo de hoje (05/05) pelo Argentino

As equipes Barracas Central x Instituto disputam nesta sexta-feira (05/05) a 15° rodada da primeira fase do Campeonato Argentino. O jogo será realizado às 15h30 (horário de Brasília), no Estádio Claudio Fabián Tapia, em Buenos Aires, Argentina. Confira o horário e as prováveis escalações:

• Whatsapp: Gosta de apostas? Receba notícias e conteúdos exclusivos sobre futebol, NBA e loterias. É grátis!

Onde assistir Barracas Central x Instituto?

A partida Barracas Central x Instituto não terá transmissão oficial no Brasil.

VEJA MAIS

Como Barracas Central x Instituto chegam para o jogo?

Barracas está em 25° lugar do Campeonato Argentino e soma 3 vitórias, 5 empates e 6 derrotas.

Já Instituto ocupa a 17° posição da competição e acumula 4 vitórias, 5 empates e 5 derrotas.

Ambas as equipes passaram por 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas nas últimas rodadas do campeonato.

• Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

• Whatsapp: saiba tudo sobre Remo. Recêêêba!

Prováveis escalações

Barracas: Andrés Desábato; Mauro Peinpil, Maximiliano Rodríguez, Francisco Álvarez, Juan Ignacio Díaz, Rodrigo Insua; Lucas Colitto, Carlos Arce, Iván Tapia, Facundo Mater; Bruno Sepúlveda. Técnico: Sergio Rondina.

Instituto: Jorge Carranza; Juan José Franco, Leonel Mosevich, Fernando Alarcón, Sebastián Corda; Gastón Lodico, Nicolás Linares, Roberto Bochi, Brahian Cuello; Santiago Rodríguez, Adrián Martínez. Técnico: Lucas Bovaglio.

FICHA TÉCNICA

Barracas Central x Instituto

Campeonato Argentino

Local: Estádio Claudio Fabián Tapia, em Buenos Aires, Argentina

Data/Horário: 05 de maio de 2023, 15h30