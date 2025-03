Atlético-MG x Santos: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (17) pelo Brasileirão Sub-20

Atlético Mineiro x Internacional disputam hoje, segunda-feira (17/03), a 2° rodada do Campeonato Brasileiro Sub 20. O jogo inicia às 19h (horário de Brasília), no Estádio Joaquim Henrique Nogueira, em Sete Lagoas (MG). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Atlético MG x Santos ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Durante a primeira rodada do Brasileiro Sub-20, o Galo perdeu pro Fluminense por 2 a 0 e o Santos goleou o Botafogo por 4 a 1.

Atlético MG x Santos: prováveis escalações

Atlético Mineiro: Pedro Cobra, Vitor Gabriel, Dudu Cruz, Pedro Oliveira, Denilson, David Kauã, Zé Phelipe, Eric Soares, Alisson Souza, Pedro Ataide e Lucas Louback.

Santos: Rodrigo Falcão, Gabriel Simples, João Alencar, João Ananias, Vinicius Lira, Nicola Profeta, Mateus Xavier, Gustavo Henrique, Luca Meirelles, Rodrigo Cezar e Rafael Freitas.

FICHA TÉCNICA

Atlético-MG x Santos

Campeonato Brasileiro Sub 20

Local: Estádio Joaquim Henrique Nogueira, em Sete Lagoas (MG)

Data/Horário: 17 de março de 2025, 19h