Athletico anuncia a contratação de Juan Carlos Osorio, técnico ex-São Paulo

O técnico colombiano Juan Carlos Osório, de 62 anos, vai dirigir o Athletico-PR em 2024. O acerto foi feito nesta quarta-feira (3) e ele deve chegar na sexta-feira (5) para assinar contrato. A informação é da jornalista Nadja Mauad, do ge, e depois foi confirmada pelo próprio clube nas redes sociais.

Osório já teve passagem pelo futebol brasileiro. Em 2015, dirigiu o São Paulo. Também esteve em uma Copa do Mundo: era o técnico da seleção mexicana no Mundial de 2018, quando a equipe venceu a Alemanha, mas foi eliminada pelo Brasil nas oitavas de final. Ele estava no Zamalek, do Egito.

O nome do treinador colombiano ganhou força dentro do Athletico nos últimos dias. Ele não era a primeira opção. Antes, o clube tentou trazer o espanhol Domènec Torrent. As negociações se arrastaram por três semanas, sem uma resposta do espanhol, que, nesse período, recebeu outra proposta de um time dos Estados Unidos.

O contrato de Osório a princípio vai até o fim do ano de 2024.

Carreira como treinador

2023: Zamalek (Egito)

2022: América de Cali (Colômbia)

2021: América de Cali (Colômbia)

2020: Atlético Nacional (Colômbia)

2019: Atlético Nacional (Colômbia)

2019: Seleção Principal do Paraguai

2018: Seleção Principal do Paraguai

2018: Seleção Principal do México

2017: Seleção Principal do México

2016: Seleção Principal do México

2015: Seleção Principal do México

2015: São Paulo

2015: Atlético Nacional (Colômbia)

2014: Atlético Nacional (Colômbia)

2013: Atlético Nacional (Colômbia)

2012: Atlético Nacional (Colômbia)

2012: Puebla FC (México)

2011: Once Caldas (Colômbia)

2010: Once Caldas (Colômbia)

2009: New York Red Bulls (Estados Unidos)

2008: New York Red Bulls (Estados Unidos)

2007: New York Red Bulls (Estados Unidos)

2007: Chicago Fire (Estados Unidos)

2006: Millonarios (Colômbia)

Conquistas como treinador

2014: Campeonato Colombiano (Apertura) – Atlético Nacional

2013: Superliga da Colômbia – Atlético Nacional

2013: Copa da Colômbia – Atlético Nacional

2013: Campeonato Colombiano (Clausura) – Atlético Nacional

2013: Campeonato Colombiano (Apertura) – Atlético Nacional

2012: Superliga da Colômbia – Atlético Nacional

2012: Copa da Colômbia – Atlético Nacional

2010: Campeonato Colombiano (Clausura) – Once Caldas

2008: Conferência Leste da Major League Soccer – New York Red Bulls

2018: Oitavas de Final com o México na Copa do Mundo FIFA