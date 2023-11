Após ser acusado de agressão, jogador paraense fala primeira vez: 'Jamais praticaria'

Douglas Santos, jogador paraense que estava no Amazonas-AM nesta temporada e foi acusado de agressão por Lígia Silva, utilizou sua conta no Instagram para falar sobre o assunto pela primeira vez. O atleta afirmou que a acusação de Lígia Silva é mentira e que irá provar inocência.

A jovem prestou um boletim de ocorrência e acusa que foi agredida fisicamente e ameaçada pelo jogador, de 24 anos, que foi campeão brasileiro pelo Amazonas-AM, nesta temporada. Por outro lado, o atleta disse que a acusação o causou surpresa e que todas as medidas estão sendo tomadas para que tudo fique esclarecido.

“Nos últimos dias me vi sendo acusado de prática de atos, os quais não realizei e jamais praticaria. Movido por um sentimento de espanto, de surpresa e, até mesmo, de indignidade, decidi me manifestar em respeito à minha família, amigos e colegas de profissão que, sabendo quem eu sou, se indignaram juntamente comigo ao tomarem conhecimento da divulgação de um relato irresponsável, inverídico, que de forma alguma relata a realidade.

Aqueles que me conhecem sabem do caráter que guardo comigo, um caráter construído à base de virtudes que vem da criação que tive da minha família, todos de origem humilde, são trabalhadores e respeitam o próximo. Aqueles que me conhecem sabe da conduta moral que adoto no meu cotidiano e do compromisso que tenho com profissão e família e por isso se levantaram em meu favor e pediram para eu me pronunciar.

Testemunhas oculares que estiveram comigo no dia, se colocaram à disposição para depor e contribuir para revelar a verdade escondida nas falácias contadas. Essas testemunhas se indignaram com o que vem sendo dito e, tomadas por um sentimento de justiça, fizeram contato e se colocaram à disposição.

Todas as medidas cabíveis estão sendo adotadas com a finalidade de revelar a verdade real e responsabilizar aqueles que promoveram a divulgação das inverdades ditas. Lembrando que o ato não provoca dor apenas em mim, mas também em todos aqueles com quem convivo e me conhecem.

A justiça será feita, não tenho dúvidas. Acredito no judiciário e no método de busca da verdade, pois a verdade é absoluta, não falha. Assim, com fé em Deus e na justiça do homem, e com apoio daqueles que me conhecem, estou certo de que tudo será esclarecido em seu tempo e os responsáveis serão penalizados de acordo com o que a lei determina”, publicou nas redes sociais.