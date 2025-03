Al Hilal x Pakhtakor: onde assistir e escalações do jogo hoje (11/03) pela Liga dos Campeões da AFC

Al Hilal x Pakhtakor disputam hoje, terça-feira (11/03), a volta das oitavas de final da Liga dos Campeões da AFC. O jogo acontece às 17h (horário de Brasília), na Kingdom Arena, em Riade, Arábia Saudita. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Al Hilal x Pakhtakor ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Al Hilal liderou invicto o Grupo B da primeira fase e acumulou 7 vitórias, 1 empate, 26 gols marcados e 7 gols sofridos.

Já Pakhtakor ficou em 8° lugar no mesmo grupo com 1 vitória, 4 empates, 3 derrotas, 4 gols marcados e 6 gols sofridos.

A partida de ida entre as equipes terminou com a vitória do Pakhtakor por 1 a 0.

VEJA MAIS

Al Hilal x Pakhtakor: prováveis escalações

Al Hilal: Bono; Al-Yami, Koulibaly, Al-Dawsari, Al-Harbi; Kanno, Rúben Neves, Malcom, Kaio César, Al-Dawsari; Marcos Leonardo. Técnico: Jorge Jesus.

Pakhtakor: Sem informações.

FICHA TÉCNICA

Al Hilal x Pakhtakor

Liga dos Campeões AFC

Local: Kingdom Arena, em Riade, Arábia Saudita

Data/Horário: 11 de março de 2025, 17h