Águia de Marabá encara desafio indigesto contra a Liga da Palestina, em amistoso neste sábado; veja

O Águia de Marabá, atual campeão paraense, fará um amistoso neste sábado, contra a equipe da Liga Esportiva da Palestina, durante a reabertura do estádio Augusto Paé, na cidade de Palestina do Pará. O jogo festivo terá, entre outras atrações, a presença de Léo Moura, ex-jogador de Grêmio e Flamengo.

O jogo festivo será a partir das 19 horas. O Azulão entrará em campo com alguns titulares da conquista histórica do Parazão, entre eles o goleiro e capitão do time, o goleiro Axel Lopes, bem como o lateral-direito Bruno Limão. Os demais atletas foram selecionados nas categorias de base. O comando técnico do time será do também técnico da base, Tyezer.