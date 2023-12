Adana Demirspor x Antalyaspor: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (24/12) pelo Campeonato Turco

Adana Demirspor x Antalyaspor disputam neste domingo (24/12) a 18° rodada do Campeonato Turco. O jogo começa às 10h (horário de Brasília), no Estádio de Adana, na Turquia. Confira onde assistir e as escalações do jogo:

Onde assistir Adana Demirspor x Antalyaspor ao vivo?

A partida Adana Demirspor x Antalyaspor poderá ser assistida pelo serviço de streaming Star+, a partir das 10h (horário de Brasília).

Como Adana Demirspor x Antalyaspor chegam para o jogo?

Ambos Adana Demirspor e Antalyaspor acumulam 6 vitórias, 6 empates e 4 derrotas pelo Campeonato Turco.

Adana já soma 29 gols marcados e 21 gols sofridos. A equipe não vence há 6 rodadas da competição.

Já Antalyaspor marcou 22 gols e teve sua defesa vazada 17 vezes. O time está invicto há 8 rodadas.

Adana Demirspor x Antalyaspor: prováveis escalações

Adana Demirspor: Shahrudin Magomedaliev, Jonas Svensson, Semih Güler, Pape Abou Cissé, Benjamin Stambouli, Yusuf Erdogan, Emre Akbaba, Younès Belhanda, Badou Ndiaye, Yusuf Sari, M'Baye Niang

Antalyaspor: Mehmet Dadakdeniz, Omer Toprak, Veysel Sari, Guray Vural, Jakub Kaluzinski, Dario Saric, Ramzi Safuri, Erdogan Yesilyurt, Sagiv Yehezkel, Zymer Bytyqi, Britt Assombalonga

FICHA TÉCNICA

Adana Demirspor x Antalyaspor

Campeonato Turco - Süper Lig

Local: Estádio de Adana, na Turquia

Data/Horário: 24 de dezembro de 2023, 10h