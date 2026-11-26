Fórmula 1: Haas confirma companheiro de Câmara, e grid da F1 2027 fica completo

Oliver Bearman chegou à equipe em 2025 e disputará sua terceira temporada consecutiva pela escuderia

Oliver Bearman foi confirmado como companheiro de equipe de Rafael Câmara na Haas para a temporada de 2027 da Fórmula 1. Com o anúncio, o grid da principal categoria do automobilismo mundial está oficialmente completo para o próximo campeonato.

O piloto britânico, de 21 anos, que chegou à equipe em 2025, disputará sua terceira temporada consecutiva pela escuderia. Em 2026, ele somou 23 dos 31 pontos da Haas no Mundial de Construtores.

A renovação foi anunciada após negociações. Oliver Bearman declarou estar feliz por continuar na Haas em 2027, destacando o papel fundamental da equipe em seu desenvolvimento e a confiança recebida.

Haas comenta a renovação de Bearman

Ayao Komatsu, chefe da equipe Haas, afirmou que a renovação foi uma decisão natural. Ele destacou o crescimento, o comprometimento e a qualidade que o piloto traz para o time, tanto dentro quanto fora das pistas.

Komatsu mencionou a ética de trabalho e o desejo de evolução de Bearman. Ele concluiu que a TGR Haas F1 Team conta com uma das duplas mais empolgantes do grid e expressou ansiedade para ver o desenvolvimento do britânico.

Rafael Câmara fará sua estreia na F1

Rafael Câmara fará sua primeira temporada completa na Fórmula 1 em 2027. O pernambucano foi campeão da Fórmula 3 em 2025 e chegou à categoria após se destacar na Fórmula 2.