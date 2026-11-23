Força-tarefa que investiga o São Paulo promete 'estar atenta' ao processo eleitoral do clube

A força-tarefa que investiga crimes na administração do São Paulo se comprometeu a acompanhar o processo eleitoral do clube, entre o fim de novembro e começo de dezembro. O grupo, formado por Ministério Público de São Paulo (MP-SP) e Polícia Civil, tem três frentes de investigação em suspeitas de lavagem de capitais, exploração clandestina de camarotes no MorumBis e corrupção no clube social.

Os promotores José Reinaldo Guimarães Carneiro e Tomás Busardo Ramadan e o delegado Tiago Fernandes Corrêa prometeram, em ofício, estar "atentos para a adoção de providências sobre quaisquer ilicitudes que vierem a ser constatadas". A resposta foi enviada após pedido do presidente do Conselho Deliberativo, Olten de Abreu Ayres Júnior.

"As investigações estão focadas em fatos graves, praticados em detrimento do São Paulo Futebol Clube. Sob essa ótica, como não poderia deixar de ser, os promotores de Justiça e o delegado de Polícia, integrantes da força-tarefa, informam que estão atentos para a adoção de providências sobre quaisquer ilicitudes que vierem a ser constatadas, por ocasião da realização do próximo pleito eleitoral, sem que isso represente qualquer interferência nos rumos políticos do clube", diz o documento. Entretanto, na prática, eles não estarão presencialmente durante o pleito.

Em 29 de novembro, os sócios são-paulinos votam em assembleia geral para eleger 100 novos conselheiros. Os eleitos se juntam a outros 152 vitalícios. Já na primeira quinzena de dezembro, o novo Conselho Deliberativo vota para escolher o presidente e o vice-presidente do clube. O vencedor assume o mandato a partir de 1º de janeiro de 2027.

Pela situação, concorre Vinicius Medeiros. Em entrevista ao Estadão, ele se desvinculou da gestão de Júlio Casares, que renunciou em meio ao processo de afastamento motivado pelas investigações. O grupo político do ex-presidente compõe a candidatura de Medeiros.

O opositor é Marcelo Portugal Gouvêa, filho do histórico dirigente do São Paulo. Ao Estadão, ele propôs um novo formato de gestão, rejeitando emplacar conselheiros aliados em cargos de direção.