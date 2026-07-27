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Fluminense marca com Hulk, mas Grêmio busca empate com dupla estreante

Estadão Conteúdo

26 de julho de 2026 às 21:03

Grêmio e Fluminense fizeram o duelo de tricolores pelo Brasileirão na noite deste domingo. Em jogo equilibrado, com boas chances para os dois lados, eles empataram por 1 a 1. A partida, válida pela 20ª rodada, que abre o returno, foi realizada na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS).

Os dois gols aconteceram no segundo tempo. O Fluminense abriu o marcador com Hulk, de pênalti, fazendo o primeiro gol em seu segundo jogo pelo time carioca. Já no final, o Grêmio contou com jogada dos estreantes Jovane Cabral e Diego Caito para evitar a derrota.

Com o resultado, o Grêmio chegou a 22 pontos, em 15º lugar, ameaçado pela zona de rebaixamento, aberta pelo Vasco, em 17º com 21. O Fluminense tem 33 pontos e se mantém na quarta colocação, fechando o G-4.

O Fluminense começou no ataque e Hulk arriscou de fora da área, mas o chute foi desviado e perdeu a força. Depois, ele tentou finalização dentro da área, mas de direita, e pegou fraco, além de estar bem marcado.

O Grêmio conseguiu responder quando Amuzu disparou em velocidade pela esquerda. Ele levou para o meio e finalizou bem, mas a bola explodiu no adversário. Em outra jogada, ele deu lindo passe para Tetê, que saiu na cara do gol. Tetê tentou toque por cobertura, mas a bola desviou em Fábio, que abafou bem, e foi para fora.

Na volta para o segundo tempo, o Fluminense tentou recuperar o controle que tinha no início do jogo. Após um escanteio, jogadores pediram toque de mão e, após checagem no VAR, a árbitro marcou pênalti para o time carioca. Aos 19, Hulk soltou uma bomba no meio do gol para fazer 1 a 0.

Pouco depois, o Grêmio quase empatou quando Nardoni completou na pequena área, mas Fábio fez um milagre com os pés. Depois, em falta perigosa na meia-lua, Jovane Cabral bateu forte, a bola desviou e quase entrou no gol.

Mas no final, aos 43, o gol de empate saiu, em jogada de estreantes. Jovane Cabral deu lindo passe em profundidade para Diego Caito, que se esforçou para dominar na direita. Ele cortou para o meio, deixando o marcador para trás. Já dentro da área, tentou o cruzamento, mas a bola desviou no segundo marcador e encobriu Fábio. O gol motivou o time gaúcho, mas o placar não se alterou mais.

O Fluminense volta a campo na quarta-feira, às 21h30, quando recebe o Bahia no Maracanã, no Rio, pela 21ª rodada.

Já o Grêmio entra em campo pela volta dos playoffs da Copa Sul-Americana, na quinta-feira, às 19h, diante do Bolívar, da Bolívia, novamente em casa. No jogo de ida, perdeu por 3 a 2. No Brasileirão, só volta a campo em 8 de agosto, sábado, às 16h, diante do São Paulo, também em casa, pela 22ª rodada.

FICHA TÉCNICA

GRÊMIO 1 X 1 FLUMINENSE

GRÊMIO - Gabriel Grando; Pavón (Diego Caito), Gustavo Martins, Kannemann e Marlon (Pedro Gabriel); Villasanti, Noriega (Braithwaite) e Nardoni; Tetê (Jovane Cabral), Carlos Vinícius e Amuzu (Enamorado). Técnico: Luís Castro.

FLUMINENSE - Fábio; Guga, Thiago Silva, Freytes e Guilherme Arana (Renê); Martinelli, Hércules (Ignácio) e Lucho Acosta (Nonato); Hulk (German Cano), Serna (Soteldo) e Canobbio. Técnico: Luis Zubeldía.

GOLS - Hulk, aos 19, e Diego Caito, aos 43 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Nardoni e Carlos Vinícius (Grêmio). Guga, Thiago Silva, Hércules e Canobbio (Fluminense).

ÁRBITRO - Edina Alves Batista (SP).

PÚBLICO - 23.728 pagantes (23.993 presentes).

RENDA - R$ 1.312.277,02.

LOCAL - Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS).

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