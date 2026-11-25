Vai acabar? Flamengo prevê perda de R$ 260 milhões sem bets e irá fazer cortes

Antes de citar o fim das bets no Brasil, por intermédio de Medida Provisória do Governo, Bap pediu maior defesa das autoridades ao futebol nacional

O Flamengo conquistou o Campeonato Brasileiro, mas prevê um ano de ajustes fiscais para a próxima temporada. O clube estima que terá R$ 260 milhões a menos de receita sem os patrocínios das casas de apostas e promoverá cortes. Quem não se ajustar, deixará a Gávea.

"Com o impacto do fim das bets no Brasil, a gente perde R$ 403 milhões em relação ao que o Flamengo faturou no ano de 2026. Desse número, conseguimos repor talvez R$ 140 milhões, é o que colocamos no orçamento", comentou o presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, o Bap, durante o Summit CBF Academy.

"Vai haver corte, vai haver ajuste. Vai gastar menos. Só faz regime quem admite que está gordo; o primeiro passo é a aceitação. Quem tem dinheiro, o dinheiro não aceita desaforo, vai haver ajustes. Quem não quiser continuar no clube, a porta da rua é a serventia da casa. O Flamengo não será irresponsável", destacou.

Antes de citar o fim das bets no Brasil, por intermédio de Medida Provisória do Governo, Bap pediu maior defesa das autoridades ao futebol nacional.

O dirigente destacou ter pago R$ 300 milhões em impostos neste ano. "O futebol brasileiro deveria ser tratado como um dos principais produtos nacionais de exportação. A Fifa e a Uefa têm um viés protecionista e controlador; no Brasil, a gente não protege o futebol como deveria", destacou.

O dirigente ainda defendeu a postura de austeridade a ser tomada com a perda considerável de arrecadação. Bap, porém, assegura que o Flamengo seguirá como referência competitiva.