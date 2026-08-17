Fifa demite diretor de operações que criticou plano de Gianni Infantino Estadão Conteúdo 17.08.26 18h06 O francês Kevin Lamour encerrou sua trajetória como diretor de operações da Fifa nesta segunda-feira, 17. Ele foi demitido pela entidade pouco mais de duas semanas depois de ter criticado o plano de Gianni Infantino de buscar investimento privado em competições. No dia 31 de julho, Lamour afirmou que sua equipe foi "enganada" pela falta de transparência do dirigente suíço em apresentar a Fifa Forward Enterprise. "É um projeto de uma só pessoa. Chegou a hora dos líderes políticos do futebol fazerem a si mesmos as perguntas certas e tomarem as decisões corretas", disse à época. "E se isso significar que perderei meu emprego, que assim seja. Entenderei e respeitarei essa decisão. Pelo menos dormirei bem esta noite", completou o diretor francês. A informação da saída de Kevin foi divulgada por diversos veículos da imprensa internacional, como o The Athletic e a Sky Sports. Ele foi nomeado para este cargo em novembro de 2024. "Após discussões recentes, a Fifa e nosso diretor de operações, Kevin Lamour, concordaram em seguir caminhos separados. Essa decisão foi tomada após uma análise cuidadosa e com grande respeito por Kevin, tanto pessoal quanto profissionalmente", escreveu Mattias Grafström, secretário-geral da entidade, em carta que a Sky Sports teve acesso. Antes de atuar na instituição máxima do futebol, Lamour passou anos na função de assessor de Michel Platini, ex-jogador e então presidente da Uefa. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol plano Fifa Gianni Infantino Kevin Lamour demissão COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Belém recebe evento de formação esportiva com a presença de atletas olímpicos Fórum reúne medalhistas e grandes nomes do esporte nacional no dia 26 de agosto 17.08.26 18h41 Futebol Paysandu lança nova camisa com preço 'popular' para duelo contra a Ferroviária pela Série C Uniforme será usado pelo time profissional no duelo contra a Ferroviária-SP, nesta segunda, às 20h, na Arena Fonte Luminosa. 17.08.26 18h09 Futebol Revelação do Águia de Marabá, volante Kukri deixa Coritiba antes de estrear pelo clube O jogador de 19 anos viajou ao Pará e não retornou para a retomada das atividades dentro do prazo estipulado. 17.08.26 16h42 Chumbo Grosso Dia de paraenses em campo no Campeonato Brasileiro 17.08.26 14h56 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Junior Rocha reconhece dificuldade em campo e promete um Paysandu diferente contra o Ituano Após perder Marcinho no primeiro tempo e Pedro Henrique, expulso no segundo, o treinador bicolor reconheceu que foi difícil reverter uma vantagem larga desde os minutos iniciais da partida 17.08.26 23h29 Futebol Condé valoriza resultado contra o Internacional e destaca Vitor Bueno: 'Muita qualidade' Treinador do Remo comentou ainda as estreias de Galeano e Marlon e citou a sequência no Brasileirão 17.08.26 23h16 Futebol Paysandu sofre goleada histórica e liga o alerta na reta final da Série C Papão é dominado pela Ferroviária, perde por 4 a 0 e agora terá dois jogos para confirmar presença no G-8 17.08.26 22h01 Futebol Paysandu lança nova camisa com preço 'popular' para duelo contra a Ferroviária pela Série C Uniforme será usado pelo time profissional no duelo contra a Ferroviária-SP, nesta segunda, às 20h, na Arena Fonte Luminosa. 17.08.26 18h09