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Fifa demite diretor de operações que criticou plano de Gianni Infantino

Estadão Conteúdo

O francês Kevin Lamour encerrou sua trajetória como diretor de operações da Fifa nesta segunda-feira, 17. Ele foi demitido pela entidade pouco mais de duas semanas depois de ter criticado o plano de Gianni Infantino de buscar investimento privado em competições.

No dia 31 de julho, Lamour afirmou que sua equipe foi "enganada" pela falta de transparência do dirigente suíço em apresentar a Fifa Forward Enterprise. "É um projeto de uma só pessoa. Chegou a hora dos líderes políticos do futebol fazerem a si mesmos as perguntas certas e tomarem as decisões corretas", disse à época.

"E se isso significar que perderei meu emprego, que assim seja. Entenderei e respeitarei essa decisão. Pelo menos dormirei bem esta noite", completou o diretor francês.

A informação da saída de Kevin foi divulgada por diversos veículos da imprensa internacional, como o The Athletic e a Sky Sports. Ele foi nomeado para este cargo em novembro de 2024.

"Após discussões recentes, a Fifa e nosso diretor de operações, Kevin Lamour, concordaram em seguir caminhos separados. Essa decisão foi tomada após uma análise cuidadosa e com grande respeito por Kevin, tanto pessoal quanto profissionalmente", escreveu Mattias Grafström, secretário-geral da entidade, em carta que a Sky Sports teve acesso.

Antes de atuar na instituição máxima do futebol, Lamour passou anos na função de assessor de Michel Platini, ex-jogador e então presidente da Uefa.

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