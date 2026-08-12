Fenerbahçe anuncia a contratação de Romelu Lukaku Ex-Napoli e seleção da Bélgica, Romelu Lukaku busca retomada na carreira após atuações decisivas e temporada com lesões. Estadão Conteúdo 12.08.26 15h32 Atacante chegou ao Chelsea em 2021, sendo considerado o jogador mais caro já contratado pelo clube (Imago/Onefootball) O Fenerbahçe anunciou nesta quarta-feira, 12, a chegada de um importante reforço para a sua equipe. Aos 33 anos, o atacante belga Romelu Lukaku desembarca para jogar no futebol da Turquia após uma passagem de duas temporadas no Napoli. Para sacramentar a transferência, o clube turco desembolsou pouco mais de 5 milhões de euros (aproximadamente R$ 34,5 milhões), segundo a Sky Sports. De acordo com a imprensa da Turquia, ele assinou por um ano com possibilidade de prorrogação do vínculo por mais uma temporada. Por meio de uma mensagem de vídeo, o atacante que defendeu a seleção da Bélgica na última edição da Copa do Mundo, fez seu primeiro pronunciamento como reforço do Fenerbahce. "É uma grande honra e um privilégio para mim fazer parte deste clube com uma história tão magnífica. Temos uma equipe fantástica. Tentarei ajudar o time trabalhando duro todos os dias e dando o meu melhor", afirmou Lukaku. Em suas redes sociais, o Napoli confirmou a saída do atleta para o futebol da Turquia. "SSC Napoli anuncia a venda definitiva do jogador Romelu Lukaku Bolingoli para o Fenerbahce Spor Kulubu", informou por meio de um comunicado oficial. Pelo ex-clube, ele conquistou um Campeonato Italiano e uma Supercopa da Itália em 2025 com atuações decisivas. Na temporada seguinte, no entanto, ele sofreu com seguidas contusões e entrou em campo somente sete vezes. Agora, na Turquia, ele espera dar uma retomada na carreira para voltar a brilhar o cenário internacional. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Fenerbahce Lukaku contratação COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Atacante do Remo confirma sondagem de Rússia e diz viver o melhor momento da carreira Atacante afirma que sondagem da Rússia não avançou e reforça foco nos 16 jogos restantes da temporada 13.08.26 14h11 FUTEBOL Remo: Símbolo do acesso à Série A, imagem de Nossa Senhora de Nazaré visita o Baenão Imagem peregrina percorreu áreas do estádio em um momento de fé e agradecimentos de dirigentes e funcionários 13.08.26 12h52 FUTEBOL Remo oficializa a contratação de atacante paraguaio até 2029; saiba quanto o Leão pagou Galeano estava no Mirassol-SP e chega ao Leão Azul para o restante da Série A 13.08.26 11h31 Carlos Ferreira Surto de lesões musculares na Série A 13.08.26 10h37 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Remo oficializa a contratação de atacante paraguaio até 2029; saiba quanto o Leão pagou Galeano estava no Mirassol-SP e chega ao Leão Azul para o restante da Série A 13.08.26 11h31 Futebol Atacante do Remo confirma sondagem de Rússia e diz viver o melhor momento da carreira Atacante afirma que sondagem da Rússia não avançou e reforça foco nos 16 jogos restantes da temporada 13.08.26 14h11 Futebol Em 'franca recuperação', João Lucas deve voltar ao Remo ainda neste Brasileirão Lateral direito rompeu o ligamento do joelho na sexta rodada da competição. Estimativa é que volta aconteça antes do previsto 13.08.26 15h47 Futebol Remo garante 100% do passe de Marlon junto ao Cuiabá Negociação foi detalhada pelo clube mato-grossense nas redes sociais 13.08.26 16h22