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Fenerbahçe anuncia a contratação de Romelu Lukaku

Ex-Napoli e seleção da Bélgica, Romelu Lukaku busca retomada na carreira após atuações decisivas e temporada com lesões.

Estadão Conteúdo
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Atacante chegou ao Chelsea em 2021, sendo considerado o jogador mais caro já contratado pelo clube (Imago/Onefootball)

O Fenerbahçe anunciou nesta quarta-feira, 12, a chegada de um importante reforço para a sua equipe. Aos 33 anos, o atacante belga Romelu Lukaku desembarca para jogar no futebol da Turquia após uma passagem de duas temporadas no Napoli.

Para sacramentar a transferência, o clube turco desembolsou pouco mais de 5 milhões de euros (aproximadamente R$ 34,5 milhões), segundo a Sky Sports. De acordo com a imprensa da Turquia, ele assinou por um ano com possibilidade de prorrogação do vínculo por mais uma temporada.

Por meio de uma mensagem de vídeo, o atacante que defendeu a seleção da Bélgica na última edição da Copa do Mundo, fez seu primeiro pronunciamento como reforço do Fenerbahce.

"É uma grande honra e um privilégio para mim fazer parte deste clube com uma história tão magnífica. Temos uma equipe fantástica. Tentarei ajudar o time trabalhando duro todos os dias e dando o meu melhor", afirmou Lukaku.

Em suas redes sociais, o Napoli confirmou a saída do atleta para o futebol da Turquia. "SSC Napoli anuncia a venda definitiva do jogador Romelu Lukaku Bolingoli para o Fenerbahce Spor Kulubu", informou por meio de um comunicado oficial.

Pelo ex-clube, ele conquistou um Campeonato Italiano e uma Supercopa da Itália em 2025 com atuações decisivas. Na temporada seguinte, no entanto, ele sofreu com seguidas contusões e entrou em campo somente sete vezes. Agora, na Turquia, ele espera dar uma retomada na carreira para voltar a brilhar o cenário internacional.

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