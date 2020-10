Família de Messi adota cão da raça Poodle e apresenta mascote nas redes

A família do craque Lionel Messi cresceu. Pelas redes sociais, a mulher do camisa 10 do Barcelona apresentou o cão Abu, um filhote da raça poodle, de cor caramelo. A argentina postou fotos do animal com os três filhos do casal, Thiago, Mateo e Ciro para dar a notícia.

– Este é Abu, o novo membro da família – escreveu Antonela.

As reações foram imediatas e o post gerou em apenas dois dias mais de um milhão de likes e centenas de comentários, com demonstrações de carinho e mensagens de boas vindas ao mascote.

Abu não é o único cão da família Messi. Ele vai se juntar a Hulk, um Dogue de Bordeaux que tem sido protagonista de várias fotos e vídeos do astro do futebol mundial , desde 2016.