Verstappen ri de batida de Russell e provoca rival após GP de Las Vegas

Holandês comemorou acidente do britânico pelo rádio da equipe e voltou a criticá-lo após vencer a corrida nos Estados Unidos

A rivalidade entre Max Verstappen e George Russell ganhou mais um episódio no GP de Las Vegas de Fórmula 1. O holandês reagiu com risadas e um “bem feito!” pelo rádio da equipe ao acompanhar o acidente do piloto da Mercedes, que bateu sozinho a três voltas do fim da prova.

Depois da corrida, o tetracampeão voltou a alfinetar o britânico. Em entrevista ao canal holandês Viaplay, Verstappen associou a batida às críticas feitas pelo adversário durante o fim de semana e classificou o desempenho dele na temporada como uma “completa piada”.

“Isso na verdade não tinha nada a ver com Fórmula 1. Mas em certas ações eu me diverti. Certamente porque uma pessoa em particular não tinha chance. Ele também merece isso. Ele não me motiva com suas declarações, porque ele está totalmente longe de chegar perto de mim. Uma boca grande fora da pista, mas na pista esta temporada tem sido uma completa piada para ele. Karma perfeito isso”, disse Verstappen.

Russell perde posições na temporada

A provocação ocorreu em meio à queda de Russell na classificação do campeonato. Depois de começar o ano na liderança, com a vitória no GP da Austrália, o britânico aparece agora na quarta posição, atrás de Lewis Hamilton e do próprio Verstappen, que ocupa o segundo lugar.

O holandês também leva vantagem no número de vitórias na temporada: são quatro, contra três do piloto da Mercedes.

Desentendimento começou nos treinos

O atrito entre os dois começou na sexta-feira, durante o terceiro treino livre do GP de Las Vegas. Nos minutos finais da sessão, os carros se tocaram e Verstappen recebeu uma advertência dos comissários.

Após o episódio, Russell criticou a maneira como o rival conduz suas disputas na pista e afirmou que não aceitaria ser prejudicado pelas manobras do holandês.

“Eu acho que a advertência está de bom tamanho, mas sabe... não há nada nas regras que diga que você não pode ultrapassar alguém que está iniciando a volta, mas quando você faz isso, você está prejudicando essa pessoa. Ele faz isso semana após semana com vários pilotos, e todo mundo aceita isso. Eu não vou aceitar alguém que me prejudica desta forma e age por aí como se fosse maior e melhor que todo mundo. Alguém tem que fazer frente a esse cara”, declarou Russell.

As provocações continuaram na entrevista coletiva após a classificação. Verstappen conquistou a pole position, enquanto Russell garantiu o segundo lugar. Na ocasião, o holandês minimizou o desentendimento e afirmou que “nada aconteceu”. Já o britânico avaliou que a situação parecia “bastante clara”.