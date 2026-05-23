F1: Bortoleto larga em 13º no Canadá e relata mudança no carro: 'Dificuldade com balanço' Estadão Conteúdo 23.05.26 21h36 O piloto brasileiro Gabriel Bortoleto, da Audi, conseguiu a 13ª posição no grid de largada para o GP do Canadá de Fórmula e afirmou que neste sábado o comportamento de seu carro mudou bastante em relação ao dia anterior. "Ontem eu estava bem confortável. Hoje tive bastante dificuldade com o balanço do carro. Não foi uma volta horrível, mas longe de ser uma volta boa para colocar a gente lá na frente", afirmou ele, que largou na 11ª posição na corrida sprint, ao Sportv. "Estamos em uma posição que é mais ou menos onde a gente tem que estar, entre 10º e 13º. Acho que nosso ritmo, atrás disso eu diria que é negativo, e vamos ver, mas tem bastante trabalho a ser feito hoje à noite", afirmou ele, que ocupa a 15ª colocação no Mundial de Pilotos, com 2 pontos. Existe a possibilidade de chuva durante a prova deste domingo, e Bortoleto disse que a pista molhada não seria a melhor opção. "Se for bem sincero, considerando o quanto temos sofrido com nosso motor, a chuva provavelmente não seria um dos melhores cenários para nós", disse. Depois, o brasileiro afirmou que uma mudança nas circunstâncias da corrida poderia ajudar a equipe a entender melhor alguns problemas técnicos. "Talvez pudesse ser útil experimentar, expor alguns dos problemas que temos no molhado e entender melhor o que dá para melhorar, porque ainda temos um longo caminho pela frente", concluiu. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave F1 GP do Canadá Gabriel Bortoleto COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Com novo técnico, Águia busca vitória contra o Imperatriz para encaminhar classificação ns Série D Partida ocorre neste sábado (23), a partir das 19h30, em Imperatriz, no Maranhão 23.05.26 9h00 Futebol Remo é uma das equipes mais disciplinadas do Brasileirão; veja números Levantamento é feito por uma plataforma desenvolvida pela ESPN e considera os cartões amarelos e vermelhos aplicados pela arbitragem ao longo do torneio. 22.05.26 15h58 Futebol Remo é notificado por agência da CBF por atraso na publicação de balanços financeiros Informação foi divulgada pelo jornalista Rodrigo Mattos, do Uol, e confirmada ao Núcleo de Esportes de O Liberal. 22.05.26 14h59 Carlos Ferreira Remo é o 5° em disciplina na Serie A 22.05.26 14h14 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Após notificação, Remo divulga balanço financeiro e revela crescimento de 286% em três anos Segundo o clube, movimento foi impulsionado principalmente pelos acessos consecutivos da Série C até a Série A do Campeonato Brasileiro. 22.05.26 18h15 Futebol Remo é uma das equipes mais disciplinadas do Brasileirão; veja números Levantamento é feito por uma plataforma desenvolvida pela ESPN e considera os cartões amarelos e vermelhos aplicados pela arbitragem ao longo do torneio. 22.05.26 15h58 futebol Com novo técnico, Águia busca vitória contra o Imperatriz para encaminhar classificação ns Série D Partida ocorre neste sábado (23), a partir das 19h30, em Imperatriz, no Maranhão 23.05.26 9h00 COLEÇÃO Figurinha de Cristiano Ronaldo no álbum da Copa 2026 vale até R$ 5 mil Cromo especial de CR7 é um dos mais raros da coleção oficial da Copa do Mundo FIFA 2026 e já aparece à venda por valores elevados na internet 13.05.26 23h16