F1: Antonelli volta a liderar 2º treino livre do GP do Catar; Bortoleto é 11º e Câmara 17º

O italiano, que assegurou o título da temporada por antecipação, fez o tempo de 1min23s077

O segundo treino livre do GP do Catar de Fórmula 1, realizado nesta sexta-feira, começou com mais um domínio da Mercedes. George Russell até foi mais rápido no início, mas logo Kimi Antonelli voltou a ser o mais rápido (como na primeira atividade) e deixou seu companheiro de equipe na segunda posição. O italiano, que assegurou o título da temporada por antecipação, fez o tempo de 1min23s077. Lando Norris, da McLaren, fechou o Top 3.

O brasileiro Gabriel Bortoleto foi para a pista com pneus duros na primeira parte. No final, já utilizando os macios, terminou os testes no 11º lugar. Sem acompanhar o ritmo mais forte dos primeiros colocados, Rafael Câmara ocupou a parte de baixo da classificação e finalizou em 17º, uma posição à frente de Oliver Bearman, seu companheiro de equipe na Haas.

As principais equipes dominaram as primeiras posições evitando surpresas. Seguindo os três primeiros colocados, Oscar Piastri (McLaren) foi quarto, com Max Verstappen e Isack Hadjar (Red Bull) no quinto e sexto posto e os ferraristas Charles Leclerc e Lewis Hamilton fechando os oito primeiros. O britânico ainda teve um problema mecânico no fim e precisou voltar de carona para os boxes com um dos fiscais de pista.

Ainda no começo, um susto. Leclerc errou a tomada na curva 9, passou com a roda dianteira na zebra e rodou e foi parar só na caixa de brita. No entanto, depois de quase se complicar, ele conseguiu voltar para a pista.

Na metade da atividade, a bandeira vermelha precisou ser acionada por causa de sujeira na pista. Os fiscais trabalharam rápido para deixar a situação em ordem no Circuito Internacional de Lusail. No entanto, depois de reiniciado, o treino precisou de nova paralisação depois de Pierre Gasly perder a direção e ficar preso na área de escape. MERCEDES MAIS RÁPIDA NO 1º TREINO LIVRE Mais cedo, na primeira atividade do dia, Kimi Antonelli foi o mais veloz. O italiano cravou a sua melhor volta com a Mercedes com o tempo de 1min23s217. George Russell, seu companheiro de equipe foi o segundo, seguido por Isack Hadjar, da Red Bull

O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Audi, finalizou o treino na parte intermediária e ficou com 11ª posição. Rafael Câmara teve um bom rendimento na parte final com a sua Haas e terminou a movimentação na 15ª colocação.

Neste sábado, os pilotos voltam à pista para o terceiro treino livre e, às 15h (horário de Brasília), acontece o treino classificatório que vai definir o Grid do GP do Catar. A prova, que será realizada no Circuito internacional de Lusail, está marcada para domingo, às 13h .

VEJA O 2º TREINO LIVRE DO GP DO CATAR DE FÓRMULA 1