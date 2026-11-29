F1: Antonelli vence GP do Catar em prova dominada pela Mercedes; Bortoleto é 10º e Câmara, 16º

A Mercedes foi completamente dominante no GP do Catar de Fórmula 1, a penúltima prova da temporada. Porém, George Russell acabou sendo superado pelo companheiro Kimi Antonelli após parar na volta 35 por problemas no carro. O campeão da temporada cruzou a linha de chegada em 1º, enquanto o britânico foi o 2º e Oscar Piastri foi o 3º.

Gabriel Bortoleto largou em 13º lugar, enquanto Rafael Câmara saiu na 18ª. O brasileiro da Haas perdeu 3 posições por atrapalhar seu compatriota na sessão classificatória deste sábado. Bortoleto terminou em 10º, enquanto Câmara foi o 16º. Ambos fizeram uma corrida protocolar.

A corrida começou tensa entre os carros da Mercedes, mas ambos sobrando sobre os rivais restantes. Pole, George Russell segurou bem as diversas investidas do seu companheiro e campeão da temporada, Kimi Antonelli. Por um bom tempo, a disputa entre os primeiros colocados foi o que mais chamou a atenção.

Também no início, Lindblad chegou a sair da pista nos primeiros momentos, mas logo voltou, deixando o circuito sujo com isopor.

Depois das cinco primeiras voltas, os dois companheiros da Mercedes, que estavam com muita vantagem sobre os demais, diminuíram a tensão. Ambos tomaram uma bronca dos engenheiros da escuderia: "Vocês dois, parem com isso", ouviram Russell e Antonelli dos rádios. Enquanto isso, Bortoleto e Câmara foram ganhando duas posições cada em relação à posição que largaram.

Após 11 voltas, os pilotos começaram a ir aos boxes e Lando Norris se aproveitou para assumir a 5ª colocação. Com as paradas da Mercedes e de Piastri pela McLaren, Charles Leclerc e Lewis Hamilton, ambos da Ferrari, assumiram as pontas, respectivamente. Russell voltou da parada em 3º e, sem dificuldades, deixou o heptacampeão para trás. O piloto da Mercedes assumiu a ponta pouco tempo depois, quando Leclerc demorou demais nos boxes (levou 10 segundos a mais que Hamilton).

A prova passou das 20 voltas sem grandes surpresas. Verstappen travou boas batalhas com os pilotos da McLaren, enquanto Hamilton também se empenhou para ganhar posições. Volta a volta, Antonelli começou a diminuir progressivamente a distância a Russell até chegar a apenas um segundo, colocando contornos dramáticos na disputa pela liderança. Ao mesmo tempo, Oscar Piastri, que era 3º, tinha mais de 12 segundos de desvantagem.

O DRAMA DE RUSSELL

O pesadelo Russell começou quando engenheiros da Mercedes o avisaram que tinham detectado alguns problemas em seu carro, atrapalhando seu rendimento. Por isso, pediram ao britânico que fizesse uma "corrida limpa com o Kimi".

Na volta 35, Russell parou e ficou desesperado quando viu que perdeu muito tempo no pit stop (10.3 segundos). "A gente fez o máximo que pudemos", respondeu um engenheiro quando o piloto perguntou se os problemas foram resolvidos. Na volta seguinte, Antonelli parou e foi muito mais rápido que o companheiro.

Recuperar posições não foi tão difícil quanto o imaginado. Com Norris na ponta provisória, Russell assumiu a 3ª posição ao deixar Hamilton para trás sem dificuldades.

Porém, difícil mesmo foi recuperar a desvantagem em relação a Antonelli. A diferença que passou da casa dos dez segundos não reduziu como o britânico gostaria. O campeão falou nos rádios que a situação do companheiro estava dramática. Com isso, iria segurar a pole position até o final.

Nas últimas dez voltas, Russell não conseguiu mais se aproximar. Hamilton e Leclerc chegaram a acender as últimas faíscas no apagar das luzes. Campeão mais jovem da história, Antonelli cruzou a linha de chegada em primeiro pela 10ª vez na temporada.

A última corrida da temporada acontece na semana que vem (entre os dias 4 e 6 de dezembro), quando será realizado o GP de Abu Dabi.

CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO FINAL DO GP DO CATAR DE FÓRMULA 1

1. Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), em 1h23m58s209 2. George Russell (ING/Mercedes), a 31s476 3. Oscar Piastri (AUS/McLaren), a 33s017 4. Max Verstappen (HOL/Red Bull), a 34s254 5. Lando Norris (ING/McLaren), a 39s131 6. Lewis Hamilton (ING/Ferrari), a 57s518 7. Charles Leclerc (MON/Ferrari), a 58s001 8. Isack Hadjar (FRA/Red Bull), a 59s323 9. Liam Lawson (NZL/Racing Bulls), a 1 volta 10. Gabriel Bortoleto (BRA/Audi), a 1 volta 11. Oliver Bearman (FRA/Haas), a 1 volta 12. Nico Hulkenberg (ALE/Audi), a 1 volta 13. Franco Colapinto (ARG/Alpine), a 1 volta 14. Pierre Gasly (FRA/Alpine), a 1 volta 15. Carlos Sainz (ESP/Williams), a 1 volta 16. Rafael Câmara (BRA/Haas), a 1 volta 17. Alexander Albon (TAI/Williams), a 2 voltas 18. Sergio Pérez (MEX/Cadillac), a 2 voltas 19. Valtteri Bottas (FIN/Cadillac), a 3 voltas