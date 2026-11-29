F1: Antonelli vence no Catar e Bortoleto termina no top 10

Piloto da Mercedes supera George Russell após problemas no carro do britânico; Oscar Piastri completa o pódio na penúltima etapa da temporada

Kimi Antonelli venceu o Grande Prêmio do Catar de Fórmula 1, realizado neste domingo (29), e garantiu mais uma vitória para a Mercedes na penúltima etapa da temporada. O italiano cruzou a linha de chegada à frente do companheiro de equipe George Russell, que terminou em segundo após enfrentar problemas no carro. Oscar Piastri, da McLaren, ficou com a terceira posição.

Entre os brasileiros, Gabriel Bortoleto, da Audi, terminou a prova em 10º lugar, enquanto Rafael Câmara, da Haas, fechou a corrida na 16ª colocação. Bortoleto largou em 13º, e Câmara partiu da 18ª posição, após perder três lugares por atrapalhar o compatriota durante a classificação.

Disputa entre pilotos da Mercedes marca início da corrida

A largada teve uma disputa intensa entre Russell, que saiu da pole position, e Antonelli. O britânico conseguiu se defender das tentativas de ultrapassagem do companheiro, mas os dois pilotos da Mercedes mantiveram vantagem sobre os demais concorrentes nas primeiras voltas.

A tensão diminuiu depois das cinco voltas iniciais, quando os engenheiros da equipe pediram que os pilotos evitassem o confronto direto. "Vocês dois, parem com isso", orientaram pelo rádio. Enquanto isso, Bortoleto e Câmara avançaram duas posições em relação ao lugar de largada.

As primeiras paradas nos boxes começaram na 11ª volta. Com a movimentação, Lando Norris chegou a assumir a quinta colocação. Depois dos pit stops da Mercedes e de Piastri, Charles Leclerc e Lewis Hamilton, da Ferrari, passaram a ocupar as primeiras posições provisórias.

Russell retornou à pista em terceiro e ultrapassou Hamilton. Pouco depois, assumiu a liderança, beneficiado também por uma parada mais demorada de Leclerc, que perdeu cerca de dez segundos a mais que o companheiro de equipe nos boxes.

Na segunda metade da prova, Max Verstappen protagonizou disputas com os pilotos da McLaren, enquanto Hamilton tentava avançar no pelotão. Antonelli, por sua vez, reduziu gradualmente a diferença para Russell e chegou a ficar a apenas um segundo do britânico.

Problemas no carro de Russell favorecem Antonelli

A disputa pela liderança mudou quando a Mercedes identificou problemas no carro de Russell. A equipe comunicou a situação ao piloto e pediu que ele priorizasse uma corrida sem riscos com Antonelli.

Na volta 35, o britânico entrou nos boxes, mas perdeu tempo durante a parada, que durou 10,3 segundos. Ao questionar a equipe sobre a solução dos problemas, ouviu que os mecânicos haviam feito o máximo possível.

Antonelli parou na volta seguinte e teve uma troca de pneus mais rápida. Com isso, conseguiu manter a vantagem na disputa pela vitória.

Russell ainda recuperou posições e chegou à terceira colocação depois de ultrapassar Hamilton. No entanto, não conseguiu diminuir a diferença para o companheiro, que abriu mais de dez segundos de vantagem.

Nas dez voltas finais, o britânico não conseguiu ameaçar a liderança. Antonelli administrou a vantagem e confirmou a vitória no Catar. Hamilton e Leclerc ainda disputaram posições nos momentos finais, mas terminaram em sexto e sétimo, respectivamente.

Resultado do GP do Catar de Fórmula 1

Confira a classificação final da penúltima etapa da temporada:

Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) – 1h23min58s209 George Russell (ING/Mercedes) – a 31s476 Oscar Piastri (AUS/McLaren) – a 33s017 Max Verstappen (HOL/Red Bull) – a 34s254 Lando Norris (ING/McLaren) – a 39s131 Lewis Hamilton (ING/Ferrari) – a 57s518 Charles Leclerc (MON/Ferrari) – a 58s001 Isack Hadjar (FRA/Red Bull) – a 59s323 Liam Lawson (NZL/Racing Bulls) – a 1 volta Gabriel Bortoleto (BRA/Audi) – a 1 volta Oliver Bearman (FRA/Haas) – a 1 volta Nico Hulkenberg (ALE/Audi) – a 1 volta Franco Colapinto (ARG/Alpine) – a 1 volta Pierre Gasly (FRA/Alpine) – a 1 volta Carlos Sainz (ESP/Williams) – a 1 volta Rafael Câmara (BRA/Haas) – a 1 volta Alexander Albon (TAI/Williams) – a 2 voltas Sergio Pérez (MEX/Cadillac) – a 2 voltas Valtteri Bottas (FIN/Cadillac) – a 3 voltas

Não completaram a prova: Fernando Alonso (Aston Martin), Lance Stroll (Aston Martin) e Arvid Lindblad (Racing Bulls).