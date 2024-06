Espanha pode ser multada por escalação de jogador de 16 anos na Eurocopa; entenda

A Espanha já está classificada para as oitavas de final da Eurocopa. Agora, a equipe espanhola vive um dilema quanto a escalação do atacante Lamine Yamal, de apenas 16 anos. Isso porque a seleção pode ser multada por conta de uma regra da legislação alemã que proíbe que jovens menores de 18 anos trabalhem depois das 23h do horário local.

De acordo com as informações do jornal alemão Sports Bild, a Federação Espanhola (RFEF) pode ser multada em até 30 mil euros (mais de R$ 170 mil) pelo fato do jogador está "trabalhando até tarde da noite".

VEJA MAIS

A legislação alemã prevê que jovens menores de 18 anos não podem trabalhar depois das 20h. Contudo, há uma exceção para atletas, que pode ir até às 23h (horário local). Assim, Yamal e a Espanha descumpriram a regra no duelo contra a Itália, na segunda rodada da Eurocopa.

O duelo iniciou pontualmente às 20h na Alemanha e, considerando todo o pós-jogo, entrevista, reuniões e outros, Yamal estava trabalhando fora do permitido por lei. Na segunda (24), o caso se repetiu contra a Albânia.

Apesar de toda a repercussão, a imprensa espanhola informou que houve contato com a UEPA sobre a restrição de menores de idade e nem sobre a possível a infração da seleção da Espanha na escalação de Yamal.

Jornais da Alemanha como o Bild e ZDF informaram que o caso do espanhol não há uma punição específica prevista, já que até agora, não houve nenhum caso punido no futebol.

Lamine Yamal é uma das principais promessas do Barcelona e é o jogador mais jovem a jogar uma Eurocopa. O atacante completa 17 anos do dia 13 de julho, um dia antes da final do torneio.