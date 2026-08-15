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Endrick é preservado por Mourinho de amistoso do Real Madrid em meio a dúvidas sobre futuro

Estadão Conteúdo

Endrick não foi relacionado pelo Real Madrid para o amistoso contra o Schalke 04, marcado para este domingo, às 12h, na Veltins-Arena, na Alemanha. A partida será o último compromisso da equipe antes do início da temporada oficial.

Segundo o jornal espanhol As, o atacante permanecerá em Madri para cumprir um programa especial de prevenção de lesões. Portanto, a ausência na convocação não foi apresentada pelo clube como uma decisão técnica de José Mourinho.

Ainda assim, Endrick começa a temporada diante de uma disputa intensa por espaço. Kylian Mbappé é o principal nome do ataque, enquanto a chegada de novos jogadores ampliou as opções disponíveis para o treinador português.

O brasileiro chegou a deixar uma boa impressão no começo da pré-temporada ao marcar no empate por 2 a 2 com a Fiorentina. Agora, terá de manter o desempenho nos treinamentos e nas oportunidades recebidas para convencer Mourinho de que pode ter uma participação frequente no elenco.

A possibilidade de um novo empréstimo chegou a ser discutida pelo Real Madrid durante a janela de transferências. Roma e Aston Villa foram apontados como interessados, mas não apresentaram propostas formais.

O amistoso contra o Schalke será o último teste de Mourinho antes da estreia em LaLiga. O Real Madrid enfrentará o Espanyol no próximo sábado, fora de casa.

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