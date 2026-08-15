Endrick é preservado por Mourinho de amistoso do Real Madrid em meio a dúvidas sobre futuro Estadão Conteúdo 15.08.26 13h06 Endrick não foi relacionado pelo Real Madrid para o amistoso contra o Schalke 04, marcado para este domingo, às 12h, na Veltins-Arena, na Alemanha. A partida será o último compromisso da equipe antes do início da temporada oficial. Segundo o jornal espanhol As, o atacante permanecerá em Madri para cumprir um programa especial de prevenção de lesões. Portanto, a ausência na convocação não foi apresentada pelo clube como uma decisão técnica de José Mourinho. Ainda assim, Endrick começa a temporada diante de uma disputa intensa por espaço. Kylian Mbappé é o principal nome do ataque, enquanto a chegada de novos jogadores ampliou as opções disponíveis para o treinador português. O brasileiro chegou a deixar uma boa impressão no começo da pré-temporada ao marcar no empate por 2 a 2 com a Fiorentina. Agora, terá de manter o desempenho nos treinamentos e nas oportunidades recebidas para convencer Mourinho de que pode ter uma participação frequente no elenco. A possibilidade de um novo empréstimo chegou a ser discutida pelo Real Madrid durante a janela de transferências. Roma e Aston Villa foram apontados como interessados, mas não apresentaram propostas formais. O amistoso contra o Schalke será o último teste de Mourinho antes da estreia em LaLiga. O Real Madrid enfrentará o Espanyol no próximo sábado, fora de casa. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Real Madrid Endrick COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Remo e Paysandu ampliam espaço para estrangeiros nas categorias de base Clubes apostam no intercâmbio para ampliar a captação e a formação de atletas 16.08.26 10h00 Mais esportes Faltam dois meses para a Corrida do Círio 2026; saiba como se preparar para a prova A corrida terá provas de 5 km, no sábado (17), e 10 km, no domingo (18). 16.08.26 7h00 MMA Sport Club Selva MMA 4 agita Gurupá com show de nocautes e vitória amapaense na luta principal 14.08.26 13h57 Novidade Lateral-direito desembarca em Belém para assinar com o Paysandu; saiba quem é Contratação ainda não foi oficializada pelo clube bicolor, mas foi confirmada pelo Núcleo de Esportes de O Liberal junto a uma fonte. 14.08.26 12h43 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Em cenários opostos, Remo e Paysandu se preparam para eleições presidenciais Próximas gestões terão desafios dentro e fora de campo para administrar a partir de 2027 16.08.26 9h00 Jiu-jitsu Aos 10 anos, 'Anna Foguetinho' já é campeã mundial e leva o nome de Muaná aos tatames Moradora do Marajó, Anna Isis conquistou o Mundial X-Combate e agora se prepara para tentar o bicampeonato em Fortaleza 16.08.26 8h00 FUTEBOL Remo e Paysandu ampliam espaço para estrangeiros nas categorias de base Clubes apostam no intercâmbio para ampliar a captação e a formação de atletas 16.08.26 10h00 neste domingo Zagueiro do Bahia passa mal, vomita em campo e jogo do Brasileirão é interrompido Partida começou às 11h e foi disputada sob sol, com os termômetros próximos dos 26°C em Chapecó 16.08.26 12h23