Dorival cita falta confiança após São Paulo ceder empate ao Boatafogo no MorumBis Estadão Conteúdo 23.05.26 21h11 Após mais uma vez sair na frente do placar e ceder o empate ao adversário, o técnico do São Paulo, Dorival Júnior, afirmou que o sentimento humano de se proteger e se resguardar pode mais uma vez ter tirado a chance do time de vencer. O São Paulo empatou em 1 a 1 com o Botafogo neste sábado no MorumBis pela 17ª rodada do Brasileirão. "Falta um pouco de confiança para sustentar um resultado." "Criamos oportunidades, fizemos o primeiro gol, mas não conseguimos ampliar o marcador", afirmou o treinador. "A partir da segunda etapa, foi uma outra situação. O jogo não mudou, as características foram as mesmas, mas aquele sentimento do ser humano de se proteger e se resguardar, mais uma vez pode ter nos tirado a chance de um grande resultado", afirmou. Na estreia do técnico, o time empatou por 1 a 1 com o Millonarios-COL, pela Copa Sul-Americana, e naquela partida, os são-paulinos também abriram o placar cedo e viram o adversário empatar no final. De acordo com Dorival, isso precisa ser corrigido. "Estou procurando dar sequência. O que eu sinto é que ainda falta um pouco de confiança para sustentar um resultado, e não apenas construí-lo", afirmou. "Tivemos ótimo volume de jogo, fizemos nosso gol e criamos outras oportunidades. Aos poucos, vamos ganhando tudo isso. É natural, todos queremos o resultado, mas é um processo e vai acontecer no momento adequado." O técnico também foi questionado sobre os problemas físicos do São Paulo, que viu Luciano e Sabino deixarem o jogo deste sábado lesionados. "A recuperação dos jogadores que estão fora é fundamental para a equipe. Na zaga, temos apenas dois homens neste momento. Teremos que ter muitos cuidados e vamos trazer mais dois garotos da base." Ele ressaltou, porém, que o número de lesões é elevado em qualquer equipe e não exclusividade do São Paulo. "Era uma situação que sabíamos que iria acontecer pelo pouco tempo de preparação no início do ano. A parada para a Copa vem em bom momento. Quem vier a aproveitar esse período pode ter uma grata surpresa na segunda fase da competição", afirmou. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol São Paulo Dorival Júnior COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Com novo técnico, Águia busca vitória contra o Imperatriz para encaminhar classificação ns Série D Partida ocorre neste sábado (23), a partir das 19h30, em Imperatriz, no Maranhão 23.05.26 9h00 Futebol Remo é uma das equipes mais disciplinadas do Brasileirão; veja números Levantamento é feito por uma plataforma desenvolvida pela ESPN e considera os cartões amarelos e vermelhos aplicados pela arbitragem ao longo do torneio. 22.05.26 15h58 Futebol Remo é notificado por agência da CBF por atraso na publicação de balanços financeiros Informação foi divulgada pelo jornalista Rodrigo Mattos, do Uol, e confirmada ao Núcleo de Esportes de O Liberal. 22.05.26 14h59 Carlos Ferreira Remo é o 5° em disciplina na Serie A 22.05.26 14h14 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Com novo técnico, Águia busca vitória contra o Imperatriz para encaminhar classificação ns Série D Partida ocorre neste sábado (23), a partir das 19h30, em Imperatriz, no Maranhão 23.05.26 9h00 ASSALTO Alain Prost é vítima de assalto na Suíça e sofre ferimento na cabeça, afirma jornal De acordo com a publicação, criminosos invadiram a residência onde Prost estava com a família, agrediram o ex-piloto e fizeram ameaças 23.05.26 10h06 COLEÇÃO Figurinha de Cristiano Ronaldo no álbum da Copa 2026 vale até R$ 5 mil Cromo especial de CR7 é um dos mais raros da coleção oficial da Copa do Mundo FIFA 2026 e já aparece à venda por valores elevados na internet 13.05.26 23h16 basquete Assembleia Paraense repudia caso de racismo em torneio sub-17 de basquete Situação aconteceu com um atleta da equipe paraense durante a primeira fase do torneio, disputado no Espírito Santo 22.05.26 21h21