Cuca freia empolgação Santos por vaga na Libertadores: 'Não vamos criar ilusão' Estadão Conteúdo 19.09.26 21h41 A quarta vitória consecutiva do Santos no Campeonato Brasileiro colocou o time definitivamente em outro cenário na tabela. Depois do triunfo por 2 a 1 sobre o Remo, neste sábado, no Mangueirão, Cuca valorizou a recuperação construída nas últimas rodadas, mas evitou transformar a aproximação do G-6 em uma nova obrigação para o elenco. O Santos chegou aos 38 pontos e assumiu a oitava colocação. A equipe está quatro pontos atrás do grupo dos seis primeiros e deixou para trás, ao menos por enquanto, a preocupação mais imediata com a zona de rebaixamento. Na avaliação de Cuca, a evolução fica evidente quando observados os últimos compromissos da equipe. "Nos últimos seis jogos do Campeonato Brasileiro nós vencemos cinco e empatamos um em casa, contra o Mirassol. É a quarta partida consecutiva que a gente vence fora de casa, foi Internacional, Corinthians, Vasco e hoje." O treinador também destacou a transformação vivida pelo Santos na classificação. Há poucas rodadas, o clube estava muito mais próximo do Z-4 do que da zona de classificação para competições continentais. "Não sei qual foi a última vez que o Santos venceu quatro partidas seguidas no Brasileirão, seguimos subindo na tabela, estamos a quatro pontos do G6. Há um tempo atrás, estávamos a um ponto da zona de rebaixamento. Eu valorizo todo esse trabalho que está sendo feito." A aproximação do G-6 naturalmente aumenta a expectativa por uma vaga na próxima Libertadores. Cuca, no entanto, procurou controlar o discurso. "Não vamos criar ilusão de buscar a Libertadores, a gente vai jogar jogo a jogo. Se ela vier, vai ser por mérito nosso ao natural, sem nos autopressionar, senão cria uma expectativa e ela não vem." A vitória em Belém ocorreu poucos dias depois da eliminação diante do Atlético-MG nas quartas de final da Copa Sul-Americana. O Santos deixou a competição nos pênaltis depois de sofrer um gol já nos minutos finais do tempo regulamentar. Cuca rejeitou a ideia de que a queda continental diminua o trabalho realizado pelo elenco durante a recuperação no Brasileiro. "Não é uma eliminação nos pênaltis, numa bola fortuita aos 47 minutos do segundo tempo, que vai tirar o crédito que eles têm, pelo menos comigo." Decisivo diante do Remo, Gabigol também recebeu elogios do treinador. O atacante participou diretamente dos dois gols: fez a tabela com Rony no primeiro e, aos 41 minutos da etapa final, marcou o gol que garantiu a vitória santista pouco depois do empate paraense. "Gabriel é um jogador que flutua bastante, não é uma referência, um pivô, é inteligente, bastante técnico, busca atacar espaço, faz 1-2 muito bem, tem técnica refinada. Hoje foi o garçom, depois fez o gol que nos deu a vitória. Está vivendo um grande momento." O Santos terá agora um intervalo até o próximo compromisso. A equipe volta a campo em 2 de outubro, contra o São Paulo, no MorumBis, em partida atrasada do Campeonato Brasileiro. Cuca já terá uma baixa: Gabriel Bontempo, convocado para a seleção brasileira, não estará disponível. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Santos FC Cuca COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Thiago Carpini pode mudar estilo de jogo do Remo na Série A, avaliam jornalistas Para Carlos Ferreira e Paulo Fernando, treinador terá desafios táticos e psicológicos na luta contra o rebaixamento 20.09.26 7h00 Futebol Com novo treinador, Paysandu busca reação imediata contra a Inter de Limeira na Curuzu Papão precisa pontuar no duelo que começa às 18h30 para continuar na disputa pelo acesso à Série B de 2027. 20.09.26 7h00 Futebol Mazola tem só uma derrota em quadrangulares da Série C; Veja números Time bicolor ainda não pontuou no Grupo C e ocupa a última colocação. 18.09.26 15h27 FUTEBOL Torcedor do Remo faz tatuagem do goleiro Marcelo Rangel e diz: 'o futebol não se explica' Cássio Miranda falou com o ídolo e ganhará assinatura de Rangel na tatuagem 18.09.26 15h07 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Com novo treinador, Paysandu busca reação imediata contra a Inter de Limeira na Curuzu Papão precisa pontuar no duelo que começa às 18h30 para continuar na disputa pelo acesso à Série B de 2027. 20.09.26 7h00 FUTEBOL Thiago Carpini pode mudar estilo de jogo do Remo na Série A, avaliam jornalistas Para Carlos Ferreira e Paulo Fernando, treinador terá desafios táticos e psicológicos na luta contra o rebaixamento 20.09.26 7h00 Camisa 33 Rony celebra gol contra o Remo e dedica à família: 'Emoção muito grande' Atacante do Santos ressaltou que a vitória foi importante para dar moral após a queda na Sul-americana 19.09.26 22h15 São Paulo vence o Inter no MorumBis e dá resposta após eliminação na Sul-Americana 19.09.26 23h27