Cruzeiro vence Fluminense no Maracanã, resiste com um a menos e garante 3º lugar do Brasileirão

O Cruzeiro suportou a pressão do Fluminense e venceu por 1 a 0 nesta sexta-feira, no Maracanã, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com gol de Kaio Jorge logo no início e uma atuação de resistência após a expulsão de Jonathan Jesus, a equipe de Artur Jorge segurou o resultado fora de casa e confirmou a terceira colocação da competição.

Com o triunfo, a Raposa chega aos 69 pontos e emenda a sétima vitória consecutiva no Brasileirão, consolidando uma campanha que a deixa atrás apenas de Flamengo e Palmeiras, que protagonizaram a disputa pelo título. Já o Fluminense, com 63 pontos, permanece na quarta posição e ainda não assegura a vaga direta na fase de grupos da Libertadores, deixando a definição para a última rodada.

O Cruzeiro precisou de apenas dois minutos para abrir o placar no Maracanã. Em uma transição rápida, Zé Lucas, Gerson e Bruno Rodrigues participaram da construção da jogada, que terminou com Kaio Jorge finalizando com precisão para colocar os visitantes em vantagem.

A equipe mineira não se limitou a defender o resultado e continuou explorando os espaços deixados pelo Fluminense. Matheus Pereira acertou a trave, Kaio Jorge teve outra oportunidade defendida por Fábio, e Gerson quase ampliou ao tentar uma cavadinha nos minutos finais da primeira etapa.

O Fluminense, apesar de ter presença ofensiva e mais posse em determinados momentos, encontrou dificuldades para transformar o volume de jogo em chances claras. Lucho Acosta e Canobbio arriscaram finalizações de fora da área, mas Otávio fez defesas tranquilas. Mais incisivo nas transições, o Cruzeiro foi para o intervalo com a vantagem.

O panorama ficou mais complicado para o Cruzeiro na segunda etapa, especialmente aos 26 minutos, quando Jonathan Jesus foi expulso após uma entrada de carrinho em Riquelme. Com um jogador a menos, o Cruzeiro precisou reorganizar a defesa e passou a ter ainda mais dificuldades para conter o avanço dos donos da casa.

A torcida do Fluminense também demonstrou insatisfação com o desempenho da equipe, vaiando alguns jogadores durante o segundo tempo, entre eles Canobbio. O Tricolor tentou aproveitar a superioridade numérica para buscar o empate, mas encontrou dificuldades diante da organização defensiva dos mineiros.

Mesmo em desvantagem, o Cruzeiro ainda teve a oportunidade de ampliar. Viña recuperou a bola de Ganso e acionou Matheus Pereira, que tentou encobrir Fábio, mas mandou a finalização por cima do gol.

Nos minutos finais, o Fluminense aumentou o volume ofensivo e tentou encurralar o Cruzeiro em busca do empate. Ganso chegou perto de mudar o placar em um chute colocado que acertou a trave, levando perigo à meta de Otávio.

A pressão tricolor, porém, não foi suficiente para romper a defesa mineira. Com a vantagem construída logo no início e uma atuação de resistência após a expulsão, o Cruzeiro administrou os minutos finais e confirmou a vitória fora de casa.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 0 X 1 CRUZEIRO

FLUMINENSE - Fábio; Guga, Ignácio, Thiago Silva e Renê; Martinelli (Hulk), Hércules (Nonato) e Lucho Acosta (Ganso); Canobbio (Riquelme Felipe), Savarino (Serna) e Castillo. Técnico: Marcão

CRUZEIRO - Otávio; Kauã Moraes (Fagner), Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Villalba (Viña); Zé Lucas (Lucas Silva), Gerson (Gustavo Alves), Matheus Henrique e Matheus Pereira; Bruno Rodrigues (Felipe Morais) e Kaio Jorge. Técnico: Artur Jorge.

GOL - Kaio Jorge, aos dois minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Lucho Acosta e Riquelme Felipe (Fluminense); Kauã Moraes e Otávio (Cruzeiro).

CARTÕES VERMELHOS - Jonathan Jesus (Cruzeiro).

ÁRBITRO - Matheus Delgado Candançan (SP).

RENDA - R$ 1.561.842,00.

PÚBLICO - 35.155 torcedores.