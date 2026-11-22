Cruzeiro derrota a Chapecoense e conquista a sexta vitória seguida no Brasileiro

Impondo um ritmo bastante lento de jogo, o Cruzeiro venceu por 2 a 1 a já rebaixada Chapecoense, neste sábado à noite, na Arena Condá, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com isso conseguiu a sua sexta vitória consecutiva e se manteve na terceira posição isolada, com 66 pontos, no momento, seis na frente do Fluminense, quarto colocado, com 60.

O time carioca ainda vai entrar em campo nesta rodada, recebendo o Mirassol no Maracanã, neste domingo. Por coincidência, o time mineiro vai pegar o rival carioca na próxima rodada, dia 27, no Rio de Janeiro. Independentemente disso, a Raposa já confirmou sua vaga na fase de grupos da Copa Libertadores de 2027. Esta foi a quinta derrota consecutiva da Chapecoense, que continua com 21 pontos, na lanterna da classificação.

Sem poder contar com duas estrelas (o meia Gerson e o artilheiro Kaio Jorge) o Cruzeiro entrou em campo com pouca intensidade. Mesmo assim, dado a sua melhor condição técnica, conseguiu levar o jogo com tranquilidade. Mas só finalizou de longe e sem levar perigo ao goleiro adversário.

A Chapecoense esteve bem postada na defesa, uma especialidade do estreante técnico Vinícius Bergantin. E teve a melhor chance do primeiro tempo, numa bela jogada do atacante Túlio Eduardo. Ele recebeu na frente da área, livrou-se da marcação de Jonathan Jesus e bateu de curva para evitar o corte de Fabrício Bruno. A boa saiu com efeito, fez um curva incrível e bateu no pé da trave direita do goleiro Otávio.

O técnico Artur Jorge deve ter 'sado o despertador' no intervalo para acordar seus jogadores. O time mineiro voltou ligado no segundo tempo, tanto que fez pressão nos minutos iniciais e marcou o gol com Matheus Pereira.

O próprio camisa 10 cruzeirense iniciou a jogada ao deixar Viña livre na área para finalizar forte. Gabriel Werner rebateu, Marquinhos chutou bloqueado e a bola sobrou para a finalização de Matheus Pereira. Cruzeiro, 1 a 0, aos três minutos.

O Cruzeiro não mudou sua forma de jogar, empurrando a Chapecoense para seu campo defensivo. Ficou claro que bastaria apertar o ritmo para marcar mais gols. Aos 14, após cruzamento de Viña e desviou em Heitor, a bola subiu e tocou em cima do travessão. Quase o segundo gol.

Mas o time da casa foi valente e chegou ao empate aos 28 minutos. Max cobrou escanteio com efeito e Kauan, na pequena área, cabeou para as redes. Antes disso, Max quase fez gol olímpico, obrigando Otávio a fazer grande defesa e por a bola por cima do travessão.

Depois disso, Artur Jorge fez duas mudanças para tentar ser mais agressivo. Entraram Wanderson e Wesley nos lugares, respectivamente, de Fagner e Marquinhos. Por ironia, o segundo gol saiu num contra-ataque. Lucas Silva lançou Wesley pelo lado esquerdo e, dentro da área, ele cortou o zagueiro Everton e bateu rasteiro e no canto do goleiro. Cruzeiro, 2 a 1, aos 41 minutos. Ficou nisso.

FICHA TÉCNICA

CHAPECOENSE 1 X 2 CRUZEIRO

CHAPECOENSE - Gabriel Werner; Eduardo Doma, Kauan e Vitor Caetano; Heitor (Everton), Camilo, David (Rosivan), Max e Bruno Pacheco (Fernando); Bruno Tubarão (Marcinho) e Túlio Eduardo (Rubens). Técnico: Vinícius Bergantin.

CRUZEIRO - Otávio; Fagner (Wanderson), Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Gabriel Rojas (Mathias Viña); Zé Lucas, Matheus Henrique (Lucas Silva) e Matheus Pereira; Marquinhos (Wesley), Néiser Villarreal (Lucho Rodriguez) e Bruno Rodrigues. Técnico: Artur Jorge.

GOL - Matheus Pereira, aos três, e Kauan, aos 28, e Wesley, aos 42 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Vitor Caetano e Max (CHA). Marquinhos (CRU).

ÁRBITRO - Raphael Claus (SP).

RENDA - R$ 154.270,00.

PÚBLICO - 3.618 torcedores.