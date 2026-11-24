Correção: Com sub-20 e reservas, Palmeiras perde da Chapecoense antes da final da Libertadores

A nota enviada anteriormente contém um erro no primeiro parágrafo. O placar do jogo não foi 2 a 0, mas 3 a 0. Segue a versão corrigida:

O último compromisso do Palmeiras antes da final da Libertadores terminou com derrota por 3 a 0 para a rebaixada e lanterna Chapecoense nesta terça-feira, 24. Focado na decisão continental, o time paulista escalou apenas jovens da base e reservas no duelo da penúltima rodada do Brasileirão e foi derrotado por 3 a 0 na Arena Condá, em Chapecó.

Abel Ferreira escalou o time com garotos do sub-20, jovens que já integram o elenco profissional e apenas quatro reservas mais experientes: o goleiro Marcelo Lomba, o lateral-direito Khellven, o volante uruguaio Emiliano Martínez e o meia-atacante Felipe Anderson. Todos devem ser negociados em 2027.

O clube preservou todos seus principais jogadores, que sequer viajaram a Chapecó. O elenco permaneceu em São Paulo, de onde a delegação palmeirense vai embarcar na quarta-feira à tarde para Montevidéu, no Uruguai. Serão dois treinos até a final continental com o Estudiantes.

Nenhum dos reservas fez boa apresentação em Chapecó, bem como a maioria dos garotos, que sentiram a falta de entrosamento, sobretudo o zagueiro marfinense Koné. Ele se tornou o primeiro jogador nascido na África a atuar pela equipe profissional do Palmeiras.

Koné teve azar em alguns lances e participou das duas jogadas que resultaram nos gols da Chapecoense, marcados por Camilo e Max Alves no primeiro tempo.

O sub-20 palmeirense, sem muita organização, finalizou mais vezes que o rival na etapa inicial - nove, duas delas em direção ao gol - mas não fez o goleiro Matheus Aurélio trabalhar e não foi eficiente como o rival, que balançou a rede nas duas conclusões a gol.

No segundo tempo, o repertório ofensivo do Palmeiras melhorou com a entrada do atacante camaronês Miguel Bilong, que deu frescor e ânimo à equipe. Ele, Belé e Felipe Anderson levaram perigo ao gol defendido por Matheus Aurélio, que enfim teve de trabalhar.

Os anfitriões tiveram espaços para contra-atacar, acertaram bola no travessão, fizeram Marcelo Lomba trabalhar e depois ampliar a vitória tranquila em casa. Miguel Carvalho fez o terceiro no acréscimo e definiu o resultado na Arena Condá.

O triunfo em casa encerrou uma série de quatro derrotas seguidas da Chapecoense, que comemorou apenas sua quinta vitória no campeonato e teve o descenso à segunda divisão confirmado na 34ª rodada.

NOITE DE HOMENAGENS Sob o lema "amizade, respeito e memória, o jogo na Arena Condá teve minuto de aplausos em memória das vítimas do acidente aéreo na Colômbia que transportava o elenco da Chapecoense e vitimou 71 pessoas das 77 que estavam a bordo. A tragédia completará 10 anos no próximo dia 29.

Um dos sobreviventes do acidente, Alan Ruschel foi homenageado no intervalo. O ex-jogador, que anunciou sua aposentadoria do futebol neste mês, se tornou um dos símbolos da reconstrução da Chapecoense.

O Palmeiras foi o último adversário que a Chape enfrentou antes de embarcar rumo à final da Sul-Americana, em novembro de 2016, e ajudou o clube catarinense no início de sua reconstrução, emprestando jogadores para a montagem do elenco.

FICHA TÉCNICA

CHAPECOENSE 3 X 0 PALMEIRAS

CHAPECOENSE - Matheus Aurélio; Kauan Faria, Victor Caetano e Eduardo Doma; Heitor, Camilo (Bruno Camilo), Max Alves, David Antunes (Miguel Carvalho), Giovanni Augusto (Rubens) e Bruno Pacheco (Fernando); Túlio Eduardo (Marcinho). Técnico: Vinicius Bergantin

PALMEIRAS - Marcelo Lomba; Emi Martínez, Benedetti, Koné (Miguel Bilong); Felipe Anderson, Larson, Luis Pacheco (Coutinho), Khellven; Erick Belé (Geovanne), Fabiano (André Lucas) e Heittor (Victor Gabriel). Técnico: Abel Ferreira.

GOLS - Camilo, aos 4, e Max Alves, aos 32 do 1ºT; Miguel Carvalho, aos 45 do 2ºT.

ÁRBITRO - Lucas Casagrande (PR).