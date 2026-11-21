Coritiba surpreende Bahia em Salvador e encaminha permanência na Série A

O Coritiba conquistou uma vitória importantíssima na noite deste sábado. Jogando na Arena Fonte Nova, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, o time paranaense segurou a pressão do Bahia e viu Breno Lopes anotar um gol salvador na segunda etapa para superar o time da casa por 1 a 0 e praticamente selar a permanência na elite.

Com o resultado, o Coritiba quebrou uma sequência de duas derrotas consecutivas no Brasileirão, foi a 45 pontos e saltou, ao menos de maneira provisória, para a 11ª colocação da tabela de classificação, abrindo sete do Internacional, primeiro time no Z4. Do outro lado, o Bahia parou em 54 e pode perder a sexta colocação ao fim da rodada.

Sem tempo a perder, as equipes já voltam suas atenções para a 37ª e penúltima rodada do Brasileirão. No sábado, a partir das 21h, o Bahia vai ao Nilton Santos para encarar o Botafogo. No dia seguinte, às 16h, é a vez do Coritiba receber o Flamengo, no Couto Pereira.

Apesar de jogar em casa, o Bahia viu o Coritiba criar as situações mais perigosas da partida, e boa parte delas nasceu da bola parada, com Josué na cobrança. Em escanteio aos 25 minutos, Maicon subiu mais que a defesa e acertou a trave. Já aos 39, Josué bateu falta direto para as redes, mas o lance foi anulado, já que Bruno Melo atrapalhou a visão do goleiro, em posição de impedimento.

O time baiano só levou perigo de verdade nos minutos finais, depois das três mudanças feitas por Rogério Ceni, aos 42. Everton Ribeiro acionou Kike com um bom passe, mas, na hora do chute, Maicon apareceu de carrinho e tirou a bola pela linha de fundo.

Na volta para a segunda etapa, o cenário mudou. Logo no primeiro minuto, Luciano Juba avançou pela esquerda e tocou na medida para Kike, que com o gol aberto, dominou errado e perdeu uma grande chance de abrir o placar. O camisa 99 do Bahia teve mais uma chance aos quatro, quando recebeu na entrada da área e acertou a trave.

O time da casa manteve a pressão e criou mais uma grande chance aos 17, quando após desvio na área em cobrança de escanteio, a bola sobrou para Alejo Véliz, que girou, chutou, e viu Morisco operar uma milagre à queima roupa. Já aos 26, Sanabria cruzou na área, Gelado cortou mal e a bola beliscou a trave, quase indo contra a própria meta.

O destino, entretanto, foi cruel. Aos 28, Breno Lopes recebeu na intermediária, disparou até a área, tirou de Ronaldo e tocou para o fundo do gol, abrindo o marcador para o Coritiba. A situação ficou ainda pior para o Bahia aos 37, quando em um intervalo de um minuto, Acevedo cometeu duas faltas antidesportivas e acabou expulso. Desde então, o time paranaense apenas segurou o resultado e garantiu a vitória.

FICHA TÉCNICA

BAHIA 0 X 1 CORITIBA

BAHIA - Ronaldo; Marcos Victor (Caio Alexandre), David Duarte, Kanu e Luciano Juba; Acevedo, Erick (Everton Ribeiro) e Rodrigo Nestor (Jean Lucas); Cristian Oliveira (Ruan Pablo), Erick Pulga (Sanabria) e Alejo Véliz. Técnico: Rogério Ceni.

CORITIBA - Pedro Morisco; Tiago Cóser, Maicon (Vini Paulista) e Bruno Melo; Tinga, Thiago Santos, Sebastián Gómez, Josué (Paulo Roberto) e Felipe Jonatan (Lavega); Breno Lopes (Vitor Tissi) e Pedro Rocha (Rodrigo Gelado). Técnico: Guilherme Bossle.

GOL - Breno Lopes, aos 28 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Breno Lopes, Jean Lucas, Acevedo e Lavega.

CARTÃO VERMELHO - Acevedo (Bahia).

RENDA E PÚBLICO - Não divulgados.

ÁRBITRO - Sávio Pereira Sampaio (DF).