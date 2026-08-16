Corinthians tropeça nas limitações e perde em casa para 'mistão' do Cruzeiro pelo Brasileirão Estadão Conteúdo 16.08.26 21h48 O Corinthians foi superado pelo Cruzeiro por 2 a 1 em jogo válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time paulista não conseguiu se impor sobre a equipe mista escalada por Artur Jorge e se complicou ainda mais quando alguns titulares entraram. A equipe corintiana foi fraca coletivamente, dependendo de destaques individuais para criar e até mesmo para ir às redes, com golaço de Gustavo Henrique. Já o Cruzeiro, mesmo quando não tinha em campo Gerson e Matheus Pereira, por exemplo, foi mais bem organizado e mostrou mais capacidade tática. O resultado deixa o Cruzeiro em quinto, com 36 pontos. São quatro a mais que o Corinthians, que é o sétimo. Os paulistas jogarão contra o Coritiba na 24ª rodada, enquanto os mineiros enfrentarão o Flamengo. A partida começou pobre tecnicamente. Os dois times enfrentavam defesas bem postadas e tinham dificuldade para quebrar linhas. Quando tentavam bolas enfiadas, elas já sobravam para os goleiros Otávio e Hugo Souza, que saíam bem. O Corinthians ainda destoou com algumas jogadas pelas laterais. Pedro Raul foi acionado na área, mas parou em Otávio. Matheuzinho também chegou para finalizar, sem perigo. O protocolo foi quebrado com uma boa jogada corintiana. Pedro Raul puxou a marcação e desmontou a marcação cruzeirense. Foi o espaço necessário para Rodrigo Garro infiltrar. Ele venceu Otávio, mas parou na trave. O jogo voltou à monotonia até que o Cruzeiro abriu o placar, aos 35 minutos. Lucas Romero roubou a bola já no ataque e encontrou a defesa corintiana desmobilizada. Ele abriu para Felipe Morais, que, da esquerda, cruzou. João Costa cabeceou, e a bola parecia ir para fora, mas Hugo Souza saltou para espalmar. Bruno Rodrigues pegou o rebote e marcou. O segundo tempo começou com mais intensidade. As equipes passaram a dar mais espaço para contra-ataques. Foi o Corinthians quem tentou impor mais volume. O time teve baixa de Breno Bidon, que deixou o jogo com dores. Jesse Lingard, que entrou, ficou apagado. Artur Jorge esperou apenas 12 minutos até começar a mexer no Cruzeiro, com entrada dos titulares Gerson, Matheus Pereira e Keny Arroyo. Logo na sequência, porém, veio o empate corintiano, aos 13. Garro cobrou falta pelo lado direito na área. Otávio saiu errado e afastou mal. A bola caiu na medida para o zagueiro Gustavo Henrique virar um voleio e mostrar, mais uma vez, como ele é perigoso no ataque. A qualidade do jogo aumentou no segundo tempo. Ainda que o Corinthians não conseguisse trabalhar a bola, jogadas individuais de Garro e Kaio César permitiam que o time chegasse à frente. A presença na área melhorou com Gui Negão, que aproveitou melhor os espaços na defesa adversária. Do lado cruzeirense, o meio de campo conectava bem os setores da equipe, ainda mais quando reforçado com os titulares, e conseguia levar certo perigo. O estreante Lucho Rodríguez chegou a acertar a trave de Hugo Souza. A pressão do Corinthians crescia no ataque. Em contrapartida, houve mais espaços na defesa. Pelo lado direito, Lucho Rodríguez recebeu em profundidade e cruzou para Wanderson cabecear no canto e recolocar o Cruzeiro à frente. O Corinthians reagiu, lançando-se em massa ao ataque, mas sem conseguir tantas infiltrações. O Cruzeiro já se postava com os 11 jogadores no campo defensivo. A estratégia corintiana se limitou a Gustavo Henrique aparecer como atacante. No último lance, até Hugo Souza foi para a área na bola parada, mas não teve jeito de buscar o empate. Os dois times agora viram a chave para a Libertadores e precisam vencer para continuar na competição. O Corinthians recebe o Rosario Central após um 0 a 0 na Argentina. O Cruzeiro visita o Flamengo depois do empate por 1 a 1 em Belo Horizonte. FICHA TÉCNICA CORINTHIANS 1 X 2 CRUZEIRO CORINTHIANS - Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, Gabriel Paulista (João Pedro) e Matheus Bidu; Allan, André Carrillo (Matheus Pereira), Breno Bidon (Jesse Lingard) e Rodrigo Garro; Kaio César (Dieguinho) e Pedro Raul (Gui Negão). Técnico: Fernando Diniz. CRUZEIRO - Otávio; Fagner, João Marcelo, Jonathan Jesus e Lucas Villalba; Lucas Romero, Zé Lucas (Gerson) e Felipe Morais (Keny Arroyo); Bruno Rodrigues (Lucho Rodríguez), Kaio Jorge (Matheus Pereira) e João Costa (Wanderson). Técnico: Artur Jorge. GOLS - Bruno Rodrigues, aos 35 minutos do 1º tempo; Gustavo Henrique, aos 13, e Wanderson, aos 36 minutos do 2º tempo. CARTÕES AMARELOS - Rodrigo Garro; Felipe Morais, Jonathan Jesus e Lucas Villalba. ÁRBITRO - Davi de Oliveira Lacerda (ES). PÚBLICO - 38.261 presentes. RENDA - R$ 2.554.978,62. LOCAL - Neo Química Arena, em São Paulo (SP). 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