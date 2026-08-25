Conmebol divulga calendário de 2027, e Libertadores terá pausa para Copa Feminina Estadão Conteúdo 25.08.26 17h06 A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) anunciou, nesta terça-feira, 25, o calendário completo da temporada de 2027 do futebol do continente. A novidade mostrou que a Copa Libertadores será paralisada durante a realização da Copa do Mundo Feminina. A fase inicial do principal torneio da América do Sul terá início entre 1º e 7 de fevereiro. No mesmo mês, a Recopa Sul-Americana acontecerá nos dias 17 e 24. O sorteio da fase de grupos da Libertadores e da Copa Sul-Americana será realizado em 17 de março. Já a primeira rodada desta etapa das competições, começa três semanas depois, a partir de 7 de abril. A parada para a disputa da Copa do Mundo Feminina, que será sediada no Brasil, começa no final do mês de junho, na semana entre os dias 21 e 27. A bola voltará a rolar na Libertadores em 11 de agosto, com o início das oitavas de final. A grande decisão da Sul-Americana está previamente marcada para um sábado, dia 20 de novembro. A final do principal torneio do continente ocorre no final de semana seguinte, dia 27. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Conmebol Libertadores Copa Sul-Americana Copa do Mundo feminina calendário COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Colunista de O Liberal produz documentário sobre Manoel Maria, ídolo do Santos Lançamento ocorreu no cinema do Museu do Pelé, em Santos e contou com a presença de personalidades esportivas e ídolos eternos do Peixe 28.08.26 16h38 Futebol Remo, Paysandu, Tuna e Vasco lançam camisas especiais para o Círio 2026 na terça (1º) Clube carioca renovou a parceria com a DFN após sucesso de vendas no ano passado. 28.08.26 14h06 FUTEBOL Lateral que conquistou o acesso com o Paysandu anuncia a aposentadoria Lateral Eltinho anunciou que vai parar de jogar futebol profissionalmente 28.08.26 13h15 FUTEBOL Lembra dele? Meia que pertence ao Remo e conseguiu o acesso é emprestado para time da Série C O meio-campista Guty, de 23 anos, foi emprestado pelo Remo ao Amazonas-AM, para jogar a Série C 28.08.26 11h26 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Paysandu joga pela classificação em um Mangueirão lotado Papão recebe o Maringá neste sábado, pela última rodada da primeira fase da Série C, e precisa apenas de um empate para garantir presença no quadrangular do acesso 29.08.26 8h00 FUTEBOL É casa cheia! Arquibancadas do lado B para Paysandu x Maringá estão esgotadas Ingressos para o setor de arquibancada do lado B estão esgotados, restando apenas cadeiras 28.08.26 10h36 DECISÃO Cacá é suspenso pelo STJD após tentar rasgar camisa de Jean Lucas no clássico Ba-Vi Superior Tribunal de Justiça Desportiva anunciou nesta quinta-feira a punição ao atleta rubro-negro e absolveu o meio-campista Jean Lucas. 27.08.26 17h11 Futebol Paysandu mira classificação diante do Maringá com força da torcida e 'garra' em campo Terceiro colocado, com 29 pontos, Papão precisa apenas de um empate no Mangueirão para avançar; Thayllon destaca união do elenco e pede apoio até o fim 27.08.26 20h13