Conmebol confirma decisão e Copa América de 2028 terá os Estados Unidos como palco novamente

Torneio continental contará com 16 seleções, sendo dez da Conmebol e seis da Concacaf. Edição quebra tradição de alternância de sedes sul-americanas

A Copa América de 2028 será realizada nos Estados Unidos, entre 9 de junho e 9 de julho. A confirmação foi anunciada nesta terça-feira (24) pela Conmebol, que estendeu a parceria com a Concacaf para organizar a 49ª edição do torneio continental.

A competição terá 16 seleções: as dez filiadas à Conmebol e outras seis representantes da Concacaf. As vagas destinadas às equipes da América do Norte, Central e Caribe serão definidas por meio da Copa Ouro de 2027, prevista para ocorrer entre 17 de junho e 11 de julho.

Será a terceira vez que os Estados Unidos recebem a Copa América. O país sediou a edição comemorativa do centenário, em 2016, e também foi palco do torneio em 2024, quando a Argentina conquistou o título ao vencer a Colômbia na decisão.

A escolha mantém a competição em território norte-americano pela segunda edição consecutiva. A decisão também representa uma mudança em relação ao sistema de alternância entre países sul-americanos que tradicionalmente orientava a definição das sedes. O Equador era apontado como candidato à organização de 2028.

O desempenho comercial da edição de 2024 ajudou a fortalecer a possibilidade de um novo torneio nos Estados Unidos. Na ocasião, a competição reuniu mais de 1,5 milhão de torcedores nos estádios e contou com arenas de grande capacidade, além da participação de seis seleções da Concacaf.

A manutenção da parceria entre as duas confederações também garante a presença de equipes de diferentes regiões do continente. O modelo amplia o número de participantes em relação ao formato tradicional, que reúne apenas as dez seleções sul-americanas.

Cidades e estádios ainda serão anunciados

Apesar da confirmação da sede e do período de realização, a Conmebol ainda não divulgou quais cidades e estádios receberão as partidas. A entidade informou que os detalhes sobre os locais dos jogos e o calendário completo serão apresentados posteriormente.

A organização também terá de considerar a proximidade com os Jogos Olímpicos de Los Angeles, que começam em 14 de julho de 2028, poucos dias depois do encerramento previsto da Copa América. A concentração de grandes eventos no verão norte-americano pode exigir planejamento adicional para a utilização de estruturas esportivas e serviços de segurança.