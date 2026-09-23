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Com só 4 min pelo Real Madrid, Endrick pode ser emprestado ao futebol italiano, diz site

Ainda de acordo com a publicação, o Milan já havia negociado com Endrick na última janela de transferências

Estadão Conteúdo

O começo de temporada de Endrick no Real Madrid não vem sendo fácil, e o atacante ainda luta para encontrar seu espaço no elenco madrilenho. Assim, com pouco tempo em campo, o brasileiro pode ser emprestado na janela de transferências em janeiro.

Segundo o portal italiano Calciomercato, Roma e Milan estão interessados, estudam a situação do jovem e podem buscar um empréstimo no próximo período de contratações. As equipes querem repetir o processo que foi feito na última temporada, quando o jogador foi cedido ao Lyon, da França, após não encontrar espaço no time espanhol.

Ainda de acordo com a publicação, o Milan já havia negociado com Endrick na última janela de transferências e novamente volta sua atenção para o atleta. O atacante é bem-visto dentro do clube e agrada à direção e a Ruben Amorim, treinador da equipe.

Já a Roma teve conversas avançadas com o brasileiro no período de transferências do início da temporada e quase acertou com o jogador. Porém, José Mourinho, técnico do Real, barrou a saída. Assim, se houver uma nova chance, o clube buscará um novo acordo.

Porém, ainda de acordo com o Calciomercato, o Manchester United pode ser o grande concorrente pela contratação de Endrick. A equipe inglesa quer mais um atacante para compor seu elenco, e o jovem surge como uma opção.

Nesta temporada, após um período lesionado, Endrick vem lutando por mais minutos em campo. Ele fez sua estreia em 2026/27 no confronto contra o Elche, na semana passada. O atacante entrou já na reta final do duelo e atuou por apenas quatro minutos.

Na última temporada, o brasileiro também sofreu com a forte concorrência no Real Madrid e teve pouco tempo em campo, resultando em seu empréstimo ao Lyon. No clube francês, ele se destacou, somando 8 gols e 7 assistências em 21 jogos, conquistando a convocação para a Copa do Mundo de 2026.

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