Com só 4 min pelo Real Madrid, Endrick pode ser emprestado ao futebol italiano, diz site Ainda de acordo com a publicação, o Milan já havia negociado com Endrick na última janela de transferências Estadão Conteúdo 23.09.26 9h41 O começo de temporada de Endrick no Real Madrid não vem sendo fácil, e o atacante ainda luta para encontrar seu espaço no elenco madrilenho. Assim, com pouco tempo em campo, o brasileiro pode ser emprestado na janela de transferências em janeiro. Segundo o portal italiano Calciomercato, Roma e Milan estão interessados, estudam a situação do jovem e podem buscar um empréstimo no próximo período de contratações. As equipes querem repetir o processo que foi feito na última temporada, quando o jogador foi cedido ao Lyon, da França, após não encontrar espaço no time espanhol. Ainda de acordo com a publicação, o Milan já havia negociado com Endrick na última janela de transferências e novamente volta sua atenção para o atleta. O atacante é bem-visto dentro do clube e agrada à direção e a Ruben Amorim, treinador da equipe. Já a Roma teve conversas avançadas com o brasileiro no período de transferências do início da temporada e quase acertou com o jogador. Porém, José Mourinho, técnico do Real, barrou a saída. Assim, se houver uma nova chance, o clube buscará um novo acordo. Porém, ainda de acordo com o Calciomercato, o Manchester United pode ser o grande concorrente pela contratação de Endrick. A equipe inglesa quer mais um atacante para compor seu elenco, e o jovem surge como uma opção. Nesta temporada, após um período lesionado, Endrick vem lutando por mais minutos em campo. Ele fez sua estreia em 2026/27 no confronto contra o Elche, na semana passada. O atacante entrou já na reta final do duelo e atuou por apenas quatro minutos. Na última temporada, o brasileiro também sofreu com a forte concorrência no Real Madrid e teve pouco tempo em campo, resultando em seu empréstimo ao Lyon. No clube francês, ele se destacou, somando 8 gols e 7 assistências em 21 jogos, conquistando a convocação para a Copa do Mundo de 2026. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Real Madrid Endrick futebol italiano COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Lembra deles? Adversário do Paysandu, Inter de Limeira possui jogadores que defenderam Leão e Papão Inter de Limeira recebe o Papão em jogo decisivo no quadrangular de acesso na Série C 25.09.26 14h21 Futebol Marcelo Rangel garante foco no Remo a meses do fim do contrato: 'Meu empresário é quem sabe' Goleiro do Leão foi questionado sobre possível interesse de outras equipes e afirmou que está concentrado na reta final do Campeonato Brasileiro 25.09.26 13h28 FUTEBOL Vai tirar o selo? Paysandu vai inaugurar sistema de iluminação do Estádio da Inter de Limeira Partida entre Inter de Limeira x Paysandu marca a inauguração do sistema de iluminação em LED do Estádio Limeirão 25.09.26 12h25 SÉRIE C Inter de Limeira pega o Paysandu e artilheiro da equipe diz: 'tem que ganhar os dois em casa' Miguel Bianconi é artilheiro da Inter de Limeira e marcou um dos gols no empate em Belém contra o Paysandu 25.09.26 11h54 MAIS LIDAS EM ESPORTES abrupto Roberto Carlos revela que perdeu 99% do que ganhou nos gramados: 'Deixaram minha conta zerada' O ex-jogador de 53 anos defendeu camisas como as do Palmeiras, Inter de Milão, Real Madrid e Corinthians 25.09.26 8h32 FUTEBOL Lembra deles? Adversário do Paysandu, Inter de Limeira possui jogadores que defenderam Leão e Papão Inter de Limeira recebe o Papão em jogo decisivo no quadrangular de acesso na Série C 25.09.26 14h21 Futebol Clubes da Série A sinalizam interesse em Marcelinho, do Remo Lateral-direito tem contrato com o Leão até o fim do ano e já recebeu consulta sobre valores para um possível pré-contrato 25.09.26 13h50 Futebol Marcelo Rangel garante foco no Remo a meses do fim do contrato: 'Meu empresário é quem sabe' Goleiro do Leão foi questionado sobre possível interesse de outras equipes e afirmou que está concentrado na reta final do Campeonato Brasileiro 25.09.26 13h28