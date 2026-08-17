City se aproxima de substituto de Rodri e mantém desejo por Enzo Fernández, diz jornal

O Manchester City segue se movimentando na janela de transferências em busca de reforçar o seu elenco para a temporada 2026/2027. Depois da iminente saída de Rodri para o Barcelona, o time inglês possui dois alvos para o meio-campo: Ayyoub Bouaddi, do Lille, e Enzo Fernández, do Chelsea.

De acordo com o jornal britânico BBC, a equipe de Manchester está em negociações avançadas para contar com Bouaddi, jogador de 18 anos que foi destaque de Marrocos na Copa do Mundo. Ele é avaliado em pouco mais de 85 milhões de libras (cerca de R$ 599,4 milhões na cotação atual).

Paralelo a isso, o City também tem interesse na contratação de Enzo. O prazo estabelecido pelo Chelsea para receber qualquer proposta pelo argentino de 25 anos era a última sexta-feira, 14. No entanto, segundo a BBC, o clube comandado pelo técnico Enzo Maresca ainda não desistiu de tirar o meio-campista do rival de Londres.

Caso ambos os negócios se concretizem, a dupla irá se juntar a Elliott Anderson, outro reforço do Manchester City para o meio-campo. O jogador de 23 anos chegou vindo do Nottingham Forest por 116 milhões de libras (aproximadamente R$ 818 milhões), se tornando o segundo inglês mais caro da história.

Rodri concretizou sua ida ao Barcelona após o time espanhol chegar a um acordo com os ingleses que alcançou 76,5 milhões de euros (R$ 461 milhões), de acordo com informações da agência Associated Press.