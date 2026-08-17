City se aproxima de substituto de Rodri e mantém desejo por Enzo Fernández, diz jornal Estadão Conteúdo 17.08.26 17h06 O Manchester City segue se movimentando na janela de transferências em busca de reforçar o seu elenco para a temporada 2026/2027. Depois da iminente saída de Rodri para o Barcelona, o time inglês possui dois alvos para o meio-campo: Ayyoub Bouaddi, do Lille, e Enzo Fernández, do Chelsea. De acordo com o jornal britânico BBC, a equipe de Manchester está em negociações avançadas para contar com Bouaddi, jogador de 18 anos que foi destaque de Marrocos na Copa do Mundo. Ele é avaliado em pouco mais de 85 milhões de libras (cerca de R$ 599,4 milhões na cotação atual). Paralelo a isso, o City também tem interesse na contratação de Enzo. O prazo estabelecido pelo Chelsea para receber qualquer proposta pelo argentino de 25 anos era a última sexta-feira, 14. No entanto, segundo a BBC, o clube comandado pelo técnico Enzo Maresca ainda não desistiu de tirar o meio-campista do rival de Londres. Caso ambos os negócios se concretizem, a dupla irá se juntar a Elliott Anderson, outro reforço do Manchester City para o meio-campo. O jogador de 23 anos chegou vindo do Nottingham Forest por 116 milhões de libras (aproximadamente R$ 818 milhões), se tornando o segundo inglês mais caro da história. Rodri concretizou sua ida ao Barcelona após o time espanhol chegar a um acordo com os ingleses que alcançou 76,5 milhões de euros (R$ 461 milhões), de acordo com informações da agência Associated Press. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Futebol Premier League Manchester City Rodri Enzo Fernandez Bouaddi COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Belém recebe evento de formação esportiva com a presença de atletas olímpicos Fórum reúne medalhistas e grandes nomes do esporte nacional no dia 26 de agosto 17.08.26 18h41 Futebol Paysandu lança nova camisa com preço 'popular' para duelo contra a Ferroviária pela Série C Uniforme será usado pelo time profissional no duelo contra a Ferroviária-SP, nesta segunda, às 20h, na Arena Fonte Luminosa. 17.08.26 18h09 Futebol Revelação do Águia de Marabá, volante Kukri deixa Coritiba antes de estrear pelo clube O jogador de 19 anos viajou ao Pará e não retornou para a retomada das atividades dentro do prazo estipulado. 17.08.26 16h42 Chumbo Grosso Dia de paraenses em campo no Campeonato Brasileiro 17.08.26 14h56 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Junior Rocha reconhece dificuldade em campo e promete um Paysandu diferente contra o Ituano Após perder Marcinho no primeiro tempo e Pedro Henrique, expulso no segundo, o treinador bicolor reconheceu que foi difícil reverter uma vantagem larga desde os minutos iniciais da partida 17.08.26 23h29 Futebol Condé valoriza resultado contra o Internacional e destaca Vitor Bueno: 'Muita qualidade' Treinador do Remo comentou ainda as estreias de Galeano e Marlon e citou a sequência no Brasileirão 17.08.26 23h16 Futebol Paysandu sofre goleada histórica e liga o alerta na reta final da Série C Papão é dominado pela Ferroviária, perde por 4 a 0 e agora terá dois jogos para confirmar presença no G-8 17.08.26 22h01 Futebol Paysandu lança nova camisa com preço 'popular' para duelo contra a Ferroviária pela Série C Uniforme será usado pelo time profissional no duelo contra a Ferroviária-SP, nesta segunda, às 20h, na Arena Fonte Luminosa. 17.08.26 18h09