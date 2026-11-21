Cianorte confirma MC Livinho como reforço e cantor vestirá a camisa 10 em 2027

O Cianorte confirmou nesta sexta-feira (20) a contratação de MC Livinho para a temporada de 2027. Conhecido nacionalmente pela carreira no funk, o artista foi anunciado como jogador e embaixador do clube paranaense e chamou a atenção ao aparecer com a camisa 10 do Leão do Vale. Nas costas do uniforme, porém, estará Oliver, seu nome de batismo.

O anúncio foi feito pelas redes sociais da equipe, que apostou em uma mensagem sobre recomeços e capacidade de reinvenção para apresentar o novo integrante. "Bem-vindo, Oliver! Aqui, a paixão vai além dos gramados. É música, é entrega, é superação", publicou o Cianorte. O cantor também comemorou a novidade: "Vamo com tudo. Garra, Leão".

A chegada ao clube representa mais uma tentativa de Livinho de construir uma trajetória no futebol profissional. Aos 32 anos, ele já teve passagem pelo São Caetano, em 2019, quando disputou oito partidas, sendo três como titular. Também passou pelo Audax-SP, em 2022, e chegou a entrar em campo por 14 minutos em uma partida contra o Oeste, pela Série A2 do Campeonato Paulista.

A relação do artista com o futebol, no entanto, não se limita às experiências em clubes. Livinho já participou de jogos festivos e de um jogo-treino contra o Corinthians, no CT Joaquim Grava. Em outras oportunidades, a agenda de compromissos musicais dificultou a continuidade dos projetos nos gramados. Agora, o desafio será conciliar a rotina esportiva com a trajetória artística.