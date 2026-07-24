Buffon prioriza 'estudos' para ser técnico e descarta volta à seleção italiana como gerente Estadão Conteúdo 24.07.26 12h06 Paolo Maldini e Leonardo estão sofrendo para formar uma nova comissão técnica para a Itália. Após ouvirem "não" de Carlo Ancelotti e Pep Guardiola nos convites para a vaga de treinador, a dupla ainda se deparou com a recusa do ídolo Gianluigi Buffon à vaga de gerente de futebol para atuar com a garotada da base e também próximo ao futuro treinador em conexão com o grupo. O ex-goleiro declinou da proposta sob alegação que prioriza "estudar" para ser técnico. Chefe de delegação desde 2023 ainda sob a direção de Luciano Spalletti, o ex-goleiro seguiu na função até abril, como braço forte de Gattuso. Mas se demitiu após a vexatória queda na repescagem da Copa de 2026 diante da Bósnia e Herzegovina. De acordo com o jornal italiano Gazzetta dello Sport, o novo presidente da Federação italiana de Futebol (FIGV), Giovanni Málago, queria Buffon ainda mais forte nas decisões da seleção neste novo ciclo para o retorno a uma Copa do mundo após três edições de ausência e confiava em acerto. O convite foi formalizado por Maldini e Leonardo há cerca de 10 dias e recusado nesta sexta-feira. Buffon pediu alguns para refletir e respondeu negativamente e a contragosto, sob justificativa que precisa "ficar mais próximo da família e continuar os estudos para ser treinador." A resposta foi primeiro a Málago. Buffon não esconde seu sonho de ser técnico após jogar profissionalmente por mais de 45 anos e ser um dos grandes ídolos da Itália, a quem defendeu desde o sub-16, atuando no time principal por 176 jogos em 22 temporadas. Considerado um dos melhores de todos os tempos na posição, o goleiro foi campeão mundial em 2006. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol seleção italiana Gianluigi Buffon COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Jogador do Paysandu sofre pancada na cabeça e pode não jogar contra o Amazonas Goleiro Gabriel Mesquita sofreu uma pancada na cabeça durante treinamento e deveráe cumprir protocolo de concussão da CBF 24.07.26 19h49 futebol Voo do Remo atrasa e clube cancela treino antes de duelo contra o Vitória Time azulino desembarcou em Belém na manhã desta sexta-feira (24), após o duelo contra o Corinthians 24.07.26 11h30 futebol Fora do último jogo do Remo, Tchamba é dúvida para duelo contra o Vitória Jogador se lesionou em treino e desfalcou a equipe azulina diante do Corinthians 24.07.26 10h50 MMA Sport Club Paraense conquista título mundial de MMA com nocaute histórico na Inglaterra 24.07.26 10h40 MAIS LIDAS EM ESPORTES MMA Sport Club Paraense conquista título mundial de MMA com nocaute histórico na Inglaterra 24.07.26 10h40 Futebol Pikachu aponta desconcentração como fator decisivo na derrota do Remo para o Corinthians Lateral-direito avalia que equipe azulina perdeu o controle da partida após sofrer o primeiro gol e já mira confronto direto em casa para reagir na Série A 23.07.26 22h47 Carlos Ferreira Impotente, essa é a palavra 24.07.26 10h37 futebol Léo Condé lamenta erros do Remo após derrota para o Corinthians na Série A Treinador que destacou erros nas transições, na marcação e nas tomadas de decisão provocaram o resultado da última quinta-feira (23) 24.07.26 11h06