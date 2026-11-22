Botafogo pede desculpas após festa de flamenguistas em General Severiano e anuncia punição

O Botafogo divulgou uma nota oficial neste domingo para pedir desculpas aos sócios e torcedores após um grupo de flamenguistas comemorar o título do Campeonato Brasileiro na sede de General Severiano. O clube anunciou que multará a empresa responsável pelo evento e prometeu reforçar a fiscalização no espaço.

O episódio aconteceu no sábado, durante uma atividade organizada pela PSG Academy, parceira do Botafogo. Um homem que acompanhava crianças e adolescentes participantes do evento fez manifestações e comemorou a conquista do Flamengo nas dependências da sede alvinegra. Imagens da celebração circularam nas redes sociais e provocaram indignação entre torcedores do Glorioso.

A repercussão levou integrantes da torcida organizada Fúria Jovem até General Severiano para cobrar explicações e demonstrar insatisfação com o ocorrido. A polícia foi acionada, mas não houve registro de violência física. O Flamengo confirmou o título brasileiro após empatar por 1 a 1 com o Palmeiras, no sábado, resultado que garantiu a conquista rubro-negra.

Em comunicado publicado neste domingo, o Botafogo manifestou "profunda contrariedade" e esclareceu que a comemoração foi feita por uma pessoa à paisana, sem camisa ou identificação de outro clube. Segundo a nota, a equipe de segurança interveio imediatamente para interromper as manifestações. O clube também explicou que a ativação corporativa tinha duração de três dias e envolvia crianças e adolescentes.