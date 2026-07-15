Bortoleto pede que pilotos 'virem a página' das reclamações na F-1: 'É o regulamento que temos'

O piloto da Audi defende que as críticas excessivas sobre os regulamentos da Fórmula 1 e os carros de 2026 precisam cessar para focar na adaptação

Gabriel Bortoleto, piloto brasileiro da Audi, solicitou uma mudança de postura por parte dos pilotos da Fórmula 1. Ele defendeu o fim das críticas relacionadas aos carros de 2026 e aos regulamentos atuais, sugerindo que é momento de 'virar a página'.

Segundo Bortoleto, apesar das reclamações sobre o gerenciamento de energia em circuitos de alta velocidade, a categoria mantém seu apelo e continua desafiadora. Ele citou a pilotagem na Copse, em Silverstone, a 280 km/h, como prova da intensidade.

"Não acho que tenhamos perdido a magia do esporte. Ainda estamos pilotando muito rápido na copse... ainda estou tirando o pé do acelerador para fazer a curva. Não é tão fácil assim manter a velocidade máxima", declarou o piloto.

Regulamentos da F1 até 2030

O piloto da Audi lembrou que a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) planeja ajustes para reduzir problemas de gerenciamento de energia. Contudo, ele enfatizou que as críticas frequentes deveriam dar lugar à aceitação da nova realidade da Fórmula 1, diferente das regras anteriores.

O brasileiro argumentou que é crucial entender a permanência do regulamento atual até o final de 2030. "Se ainda há pessoas reclamando, basta virar a página. Esses são os regulamentos que temos até 2030", afirmou Gabriel Bortoleto.

Ele acrescentou: "Não podemos passar três anos falando sempre do novo problema. Os carros ainda são divertidos de pilotar. É diferente, precisamos nos adaptar, mas assim é a vida", reforçando a necessidade de adaptação.

Bortoleto volta a pontuar no GP da Inglaterra

Bortoleto finalizou o Grande Prêmio da Inglaterra em oitavo lugar, garantindo pontos e encerrando um jejum que perdurava desde a corrida de abertura da temporada de 2026, o GP da Austrália.