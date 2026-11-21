Boca Juniors toma conta de cidade colombiana com festa gigante antes de decisão com Atlético-MG

A concentração aconteceu no Camellón de los Mártires, um dos pontos mais conhecidos da região histórica

A torcida do Boca Juniors transformou as ruas de Cartagena, na Colômbia, em uma extensão da tradicional Bombonera. Nesta sexta-feira (20), centenas de torcedores argentinos participaram de um grande bandeiraço no Centro Histórico da cidade, em clima de festa na véspera da decisão da Copa Sul-Americana contra o Atlético-MG.

A concentração aconteceu no Camellón de los Mártires, um dos pontos mais conhecidos da região histórica. Com bandeiras, camisetas, tambores e muitos cânticos, os torcedores tomaram conta das ruas e protagonizaram uma verdadeira festa azul e amarela, chamando a atenção também de moradores e turistas.

Um dos momentos mais marcantes aconteceu na Torre do Relógio, importante cartão-postal de Cartagena, que ganhou iluminação nas cores do Boca Juniors. O monumento serviu de cenário para a celebração e ajudou a criar uma das imagens mais emblemáticas da mobilização argentina antes da final continental.

A festa reuniu não apenas torcedores que viajaram da Argentina, mas também colombianos apaixonados pelo clube e moradores locais que entraram no clima da comemoração. A mobilização foi organizada por grupos de torcedores, entre eles o Cartagena Xeneize, que ajudaram a transformar o encontro em uma grande manifestação de apoio ao time.

A presença dos argentinos também movimentou o turismo na região. Segundo informações divulgadas pela Prefeitura de Cartagena, entre 15 mil e 22 mil torcedores internacionais chegaram ao Caribe colombiano nos últimos dias, principalmente brasileiros e argentinos. A movimentação impactou hotéis, restaurantes, transportes e o comércio local.