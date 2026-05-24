Bia Haddad leva virada, cai na estreia em Roland Garros e segue péssima fase em 2026

A brasileira Bia Haddad não teve uma boa estreia neste domingo (24), em Roland Garros, e foi derrotada pela britânica Francesca Jones. Ela está eliminada da competição após sofrer a virada e perder por 2 sets a 1. A paulistana até começou melhor que a adversária no embate e venceu o primeiro com parcial de 6 a 1. No entanto, acabou perdendo ritmo no decorrer da partida e deixou o torneio precocemente.

As adversárias se enfrentaram por quase três horas e viram o calor aumentar gradativamente conforme o tempo foi avançando. A brasileira está em péssimo momento e deixará o top 100 do WTA na próxima atualização do ranking. Com a derrota deste domingo, ela chega ao 16º revés em 2026 e tem apenas quatro vitórias.

Bia Haddad começou a partida com tranquilidade e conseguiu fechar o primeiro set com facilidade no saibro. Ela começou o duelo com quebra de serviço e logo abriu vantagem sobre a adversária britânica. O placar terminou em 6 a 1 para a paulistana, que fechou a primeira etapa do confronto em aproximadamente 50 minutos.

No segundo, a britânica novamente encontrou dificuldades diante de Bia no início da disputa. A brasileira conseguiu abrir boa vantagem e parecia que fecharia sem grandes empecilhos, com 4 games a 2 no placar. Mas a adversária conseguiu virar o confronto e levou até o tie break e venceu por 7 a 4, confirmando o empate na partida. O segundo set durou mais de uma hora e terminou em 7 a 6 para Francesca Jones.

No terceiro e decisivo set, a britânica tomou conta da partida e rapidamente fechou o jogo, se aproveitando do cansaço da brasileira no saibro. Em menos de meia hora, Francesca Jones finalizou por 6 a 2, sem grandes sustos, virando a partida na estreia de Roland Garros.