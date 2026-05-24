Bia Haddad leva virada, cai na estreia em Roland Garros e segue péssima fase em 2026 Com a derrota deste domingo, ela chega ao 16º revés em 2026 e tem apenas quatro vitórias. Estadão Conteúdo 24.05.26 13h47 A brasileira Bia Haddad não teve uma boa estreia neste domingo (24), em Roland Garros, e foi derrotada pela britânica Francesca Jones. Ela está eliminada da competição após sofrer a virada e perder por 2 sets a 1. A paulistana até começou melhor que a adversária no embate e venceu o primeiro com parcial de 6 a 1. No entanto, acabou perdendo ritmo no decorrer da partida e deixou o torneio precocemente. As adversárias se enfrentaram por quase três horas e viram o calor aumentar gradativamente conforme o tempo foi avançando. A brasileira está em péssimo momento e deixará o top 100 do WTA na próxima atualização do ranking. Com a derrota deste domingo, ela chega ao 16º revés em 2026 e tem apenas quatro vitórias. Bia Haddad começou a partida com tranquilidade e conseguiu fechar o primeiro set com facilidade no saibro. Ela começou o duelo com quebra de serviço e logo abriu vantagem sobre a adversária britânica. O placar terminou em 6 a 1 para a paulistana, que fechou a primeira etapa do confronto em aproximadamente 50 minutos. No segundo, a britânica novamente encontrou dificuldades diante de Bia no início da disputa. A brasileira conseguiu abrir boa vantagem e parecia que fecharia sem grandes empecilhos, com 4 games a 2 no placar. Mas a adversária conseguiu virar o confronto e levou até o tie break e venceu por 7 a 4, confirmando o empate na partida. O segundo set durou mais de uma hora e terminou em 7 a 6 para Francesca Jones. No terceiro e decisivo set, a britânica tomou conta da partida e rapidamente fechou o jogo, se aproveitando do cansaço da brasileira no saibro. Em menos de meia hora, Francesca Jones finalizou por 6 a 2, sem grandes sustos, virando a partida na estreia de Roland Garros. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Bia Haddad Roland Garros WTA Francesca Jones COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Remo enfrenta o Athletico-PR no Mangueirão em busca da segunda vitória seguida no Brasileirão Time azulino busca manter sequência invicta e firmar reação no campeonato 24.05.26 9h00 Futebol Tuna Luso visita o Orátório-AP para ‘respirar’ na tabela da Série D Águia Guerreira pode praticamente garantir uma vaga nos mata-matas em caso de vitória. 24.05.26 9h00 Futebol Campanhas devem ajudar muito nas contratações 24.05.26 8h00 futebol Com novo técnico, Águia busca vitória contra o Imperatriz para encaminhar classificação ns Série D Partida ocorre neste sábado (23), a partir das 19h30, em Imperatriz, no Maranhão 23.05.26 9h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Remo enfrenta o Athletico-PR no Mangueirão em busca da segunda vitória seguida no Brasileirão Time azulino busca manter sequência invicta e firmar reação no campeonato 24.05.26 9h00 calculadora na mão Remo pode sair do Z-4 hoje? Veja a combinação que salva o Leão já nesta rodada Clube do Remo precisa vencer o Athletico-PR por goleada e torcer para uma combinação de resultados para deixar a zona de rebaixamento na 17ª rodada 24.05.26 13h39 morte suspeita Morte de Gabriel Ganley é tratada como suspeita; o que se sabe sobre o caso do fisiculturista Influenciador fitness de 22 anos foi encontrado caído na cozinha do apartamento onde morava; polícia investiga caso como morte suspeita 24.05.26 13h57 Futebol Léo Cupertino aponta detalhes da preparação física na Seleção Brasileira Preparador físico do Paysandu passou pela CBF entre 2022 e 2024, conquistando três títulos na base. 24.05.26 8h00