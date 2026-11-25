Bayern divulga comunicado sobre saúde de Musiala após polêmica de redução salarial

O Bayern de Munique divulgou um comunicado nesta quarta-feira juntamente com a agência 11WINS, que representa o Musiala, a fim de se pronunciar sobre os problemas de saúde do jogador. O texto também aborda a questão do vínculo com o clube alemão.

"O FC Bayern de Munique realizou uma reunião construtiva com a representação de Jamal Musiala. A saúde do jogador é a prioridade máxima para ambas as partes. Jamal Musiala receberá todo o apoio durante sua recuperação", diz parte do texto.

A nota oficial saiu um dia após um encontro entre representantes do clube e o estafe do jogador. De acordo com o jornal Bild, a reunião contou com a presença de Herbert Hainer, presidente do Conselho de supervisão e também Christian Dreesen, CEO da agremiação.

O comunicado esclarece ainda quando o Bayern de Munique passou a tomar conhecimento dos problemas neurológicos de Musiala.

"Jamal Musiala foi submetido a uma primeira avaliação por apresentar sintomas semelhantes a crises de ausência em 22 de abril de 2025. Essa avaliação ocorreu em consulta com o FC Bayern e seu departamento médico, imediatamente após o surgimento dos primeiros sintomas neurológicos".

Diante deste cenário, a nota da equipe da Bavária complementa ainda que, o "Bayern e a representação de Jamal Musiala concordaram em dar continuidade às discussões em um espírito de parceria e confidencialidade".

O episódio gerou críticas por parte do sindicato mundial de jogadores de futebol (FIFPro), que acusa o Bayern de pressionar o meia de 23 anos a ter de rever o seu contrato (que tem vigência até 2030). "Um clube do porte do Bayern deveria ter mais discernimento. O Bayern tem o dever de zelar pelo bem-estar de Musiala", declarou a entidade.